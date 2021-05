Kommentar zum Muttertag in der Pandemie: Weniger Blumen, mehr Kitaplätze

Hannover

Bayern hat sich zum Muttertag mal wieder etwas Besonderes ausgedacht. Die Blumenläden dürfen in der Pandemie länger als üblich öffnen: Nicht nur zwei, sondern vier Stunden lang können Väter, Ko-Mütter und Kinder sich am Sonntag mit einem Last-minute-Muttertagsgeschenk eindecken. Gerade wegen der Belastungen durch die Pandemie solle für die traditionelle Wertschätzung der Mütter durch Blumen genügend Raum geschaffen werden, heißt es salbungsvoll vonseiten der Landesregierung. In Niedersachsen betreibt man etwas weniger Aufwand: Hier dürfen Blumenläden – auch ohne Sondergenehmigung – auch am Muttertag drei Stunden öffnen.

Wertschätzung von Müttern ist oft scheinheilig

Nun ist gegen Blumengeschenke für Frauen mit Kindern grundsätzlich nicht viel einzuwenden, am Muttertag nicht, am Frauentag, am Valentinstag oder am Geburtstag nicht, auch nicht an anderen Tagen. Allein schon die Debatte um die Kanzlerkandidatur der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock zeigt aber, wie scheinheilig die gesellschaftliche Wertschätzung für Mütter ist, vor allem dann, wenn sie auch beruflich erfolgreich sein wollen. Baerbock geht offensiv damit um, dass sie zwei Kinder hat, und muss sich 2021 ernsthaft fragen lassen, ob Mutti Kanzlerin kann. Wie stark Frauen mit der Mutterrolle assoziiert werden, und wie herablassend das oft gemeint ist, kann man auch am Umgang mit der Kanzlerin lernen. Angela Merkel haftet selbst als kinderlose Frau der Spitzname „Mutti“ an. Er ist in der Regel despektierlich gemeint.

Berufstätige Eltern brauchen gute Kitas

Eine wichtige Lehre aus der Corona-Pandemie wäre aber: Müttern – und übrigens auch Vätern – wäre mit anderen politischen Geschenken viel mehr geholfen. Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, ist es das: In vielen Familien in Deutschland gehen beide Eltern arbeiten. Sie sind auf eine gute Betreuung in Kitas und im Ganztag in Schulen angewiesen – und Alleinerziehende noch mehr. Dass diese Betreuung in der Pandemie ausfiel, hat viele Familien an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und dabei fiel auf: Am Ende blieb die Kinderbetreuung eben doch zum Großteil an den Frauen hängen.

Umso wichtiger wäre, dass Eltern aufmerksam verfolgen, was Politik an langfristigen Verbesserungen bei der Kinderbetreuung plant. In Niedersachsen beispielsweise wird aktuell ein neues Kita-Gesetz verhandelt. Knackpunkt ist eine dritte Fachkraft für Kindergartengruppen. Sie würde die Qualität unstrittig steigern, fehlt im Gesetzesentwurf aber – angeblich, weil es so sehr an Fachkräften mangelt, dass eine Festschreibung unrealistisch ist. Gerade zum Muttertag kann man sich fragen, ob eine zwingende Lehre aus der Pandemie nicht sein muss, dass man sich in Sachen Kinderbetreuung endlich nicht mehr mit gesetzgeberischer Mängelverwaltung begnügt.

Von Jutta Rinas