Kommentar zum Radverkehr am Aegi: Geschwindigkeit ist keine Lösung

Der Aegidientorplatz ist sicherlich eine ganz besondere Kreuzung in Hannover. Hier treffen nicht nur viele Autos aufeinander. Wer dort öfter unterwegs ist, bemerkt auch, dass einige Radfahrer die großzügige Fläche zum Beispiel vor dem Theater am Aegi gern besonders schnell nutzen. Klar, es haben irgendwie fast immer fast alle eilig. Und so ist es für die vom Friedrichswall in die Hildesheimer Straße rechts abbiegenden Autofahrer nicht immer ganz einfach, die mit hohem Tempo heransausenden Radfahrer zu erfassen. Zumal man sich nicht sicher sein kann, ob dort wirklich alle Radfahrer den Radstreifen nutzen oder lieber doch den Gehweg, weil es dort vielleicht schneller geht.

Lesen Sie auch Ampel am Aegi Hannover: Gefahr für Radfahrer?

Stadt sollte Hinweis ernst nehmen

Sicherlich hat die Stadtverwaltung Recht, wenn sie sagt, dass es sich an der Ecke am Theater am Aegi bisher nicht um einen Unfallschwerpunkt handelt. Wer aber den Verkehr für alle möglichst sicher machen will, sollte vorausschauend handeln.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und noch eines: Eine Stadtspitze, die angetreten ist, die Stadt für Radfahrer und Fußgänger attraktiver zu machen, wird sicher eine Lösung finden, die die Stadt für Fußgänger und Radfahrer sicherer macht. Das muss nicht unbedingt heißen, an jedem Punkt der Stadt das noch schnellere Radfahren zu ermöglichen. Die Stadt sollte sich die Situation zumindest einmal genau anschauen, anstatt den Hinweis aus dem Stadtbezirksrat Südstadt-Bult einfach abzubügeln.

Von Mathias Klein