Für Hainholz, Vinnhorst und die Nordstadt steht möglicherweise eine Veränderung an. Bleibt die bisherige Bürgermeisterin für den Stadtbezirk Nord im Amt? Oder löst ein Grüner Edeltraut Geschke ab, die das Amt 15 Jahre lang ausgeübt hat? Die SPD-Frau ist eine Kümmerin, die sich für zahlreiche Bürgeranliegen eingesetzt hat. Viele Leute in Vereinen und Geschäftsleute kennen die umtriebige Politikerin, die an vielen Orten zur Stelle war, manchmal sogar außerhalb des eigenen Stadtbezirks.

Aus Einigkeit resultierte Kraft

Stark engagiert für die Bürger in den drei Stadtteilen haben sich aber auch einige andere Bezirksratspolitiker aus den verschiedenen Fraktionen. Besonders erfolgreich war der Bezirksrat oft dann, wenn alle an einem Strang zogen und damit gegenüber Verwaltung und Ratspolitik zeigten, worauf es ihnen besonders ankommt für den Stadtbezirk. Dieses gemeinsame Vorgehen könnte nun ein Ende finden. Zumindest wollen SPD und Grüne keine Mehrheitsgruppe im Bezirksrat mehr bilden, die immer zusammen Anträge vorlegt und abstimmt. Vielleicht führt das zu klarer abgegrenzten Positionen oder gar zu mehr Kreativität. Es könnte jedoch auch einfach darauf hinauslaufen, dass wichtige Themen mit weniger Einigkeit und damit weniger Kraft vorangetrieben werden.

Was nicht passieren sollte: Dass jede Fraktion strikt auf das eigene Wahlvolk schielt. Doch das war ja auch bisher nicht üblich, denn so einfach sind die Wählerinnen und Wähler nicht mehr zuzuordnen.

Von Bärbel Hilbig