Es ist schon klar: Einen Streik, der nicht zur sogenannten Unzeit kommt, gibt es nicht. Und es ist auch nicht Zweck eines Ausstands, möglichst wenig Komplikationen zu verursachen – im Gegenteil. Und doch: Die 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hannover ausgerechnet in dieser Woche zum Streik aufzurufen, wie die Gewerkschaft Verdi es jetzt getan hat, ist gegenüber den anderen rund 525.000 Menschen in der Stadt eine Frechheit. Auch wenn Verdi die Belegschaften von Kindergärten und Impfzentrum von ihrem Aufruf ausgenommen hat.

Müllwerker fahren, Stadtmitarbeiter streiken

Denn zum Beispiel könnte es so kommen, dass einzelne Schulen nach monatelangen Corona- und tagelangen Schneeausfällen morgen nicht öffnen können, weil der Hausmeister streikt. Und während sich die Müllwerker von Aha tapfer durch die Schneemassen kämpfen und die Belegschaft der Üstra in Eiseskälte darum ringt, ihre Busse und Bahnen wieder zum Fahren zu bekommen, tut sich bei der Stadt an diesem Donnerstag: nichts. Wenn Verdi irgendwo im Sinn hatte, Verständnis für den Arbeitskampf zu wecken, dürfte das damit erledigt sein.

Worum es geht? Das wird untergehen

Zudem wird auf diese Weise im allgemeinen Murren über den Zeitpunkt des Streiks völlig untergehen, worum es überhaupt geht. Zum Beispiel um einen Haustarifvertrag, der die Belegschaft im Gegenzug für Lohnverzicht bisher vor Kündigungen und Ausgliederungen geschützt hat und den es demnächst nicht mehr geben soll. Und darum, in welchem Maß die Verwaltung Dienstleistungen an private Anbieter ausgliedern darf. Fragen dazu, auch Kritik sind das gute Recht des städtischen Personals. Der Verdi-Streik in dieser Woche aber ist ein Fehler.

Von Felix Harbart