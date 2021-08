Hainholz

Eigentlich gibt es genügend Erfahrungen mit Sportflächen mitten in Wohngebieten. Wenn es dort auch nachts noch laut wird, stört das meist Nachbarn. Vor allem, wenn sie dadurch am Schlaf gehindert werden. Reguläre Sportplätze und auch Freibäder liegen deshalb wegen der zu erwartenden Geräuschkulisse oft deutlich abgerückt von Wohnhäusern.

Feld gehört zum Spielplatz

Das Basketballfeld am Karl-König-Platz gehört offiziell zum benachbarten Spielplatz. Damit ist die rechtliche Seite prinzipiell klar: Nach 20 Uhr ist der Platz laut städtischer Spielplatzordnung tabu. Und volljährige Spielerinnen und Spieler gehören rein formell gar nicht aufs Spielfeld, es sei denn, sie begleiten ihre Kinder. Doch das ist realitätsfern. Natürlich sind Basketballfelder vor allem für ältere Jugendliche und junge Erwachsene attraktiv. Und die treffen sich gerne nach Feierabend und auch mal mit lauter Musik.

Konflikte waren also schon beim Bau des Feldes nicht ganz unwahrscheinlich. Es geht den Nachbarn nicht um den Spielplatz, den Kinder und Eltern tagsüber besuchen. Auch der Bolzplatz auf sandigem Untergrund stört die Anwohner nicht. Es stellt sich aber die Frage, warum das Basketballfeld eine Asphaltdecke statt eines geräuschdämpfenden Materials bekommen hat. Und noch mehr, warum das Spielfeld für den Sport überhaupt so dicht an Wohnhäusern liegt.

Von Bärbel Hilbig