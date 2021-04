Hannover

Es hätte wohl keine Pandemie gebraucht, um diesen Punkt zu betonen, aber die globale Seuche führt es uns noch mal eindrücklich vor Augen: Es ist verdammt wichtig, riesige Krankenhäuser zu haben, die auf größere Notlagen reagieren können – sogenannte Maximalversorger. Dass Deutschland im intensivmedizinischen Bereich vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass wir – auch dank unseres föderalen Systems – über deutlich mehr Universitätskliniken, mehr Intensivbetten pro Bewohner und über mehr Hochleistungsmedizin in der Fläche verfügen als viele andere Länder. Für uns bedeutet das: Hannover und Niedersachsen brauchen eine starke, leistungsfähige MHH.

Klinik muss immer leistungsfähig sein

Daher ist es eine gute Nachricht, dass im Sommer der Neu- und Umbau des Universitätsklinikums in Hannovers Osten endlich beginnen wird – aber niemand sollte diese Aufgabe unterschätzen. Denn es geht eben nicht einfach darum, eine neue Klinik zu bauen, sondern eine bestehende Klinik umzugestalten und im laufenden Betrieb neu zu bauen. Es ist gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen, bei der der Patient allerdings nichts von seiner Kraft verlieren darf. Die MHH – auch das eine Corona-Lektion – darf zu keinem Zeitpunkt während des Umbaus in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein. Denn wer weiß, wann die nächste Herausforderung dieser Art auf uns zukommt?

Und eigentlich geht es sogar noch um ein bisschen mehr als nur Leistungsfähigkeit: Wer ein solches Großprojekt stemmt, der versucht natürlich immer auch eine Antwort zu finden auf die Frage: Wie soll ein Krankenhaus in der Zukunft aussehen und arbeiten? Das Zweckbauhafte der aktuellen MHH spiegelt auch den Geist der Zeit wider, für den Medizin oftmals ein ausschließlich technischer Prozess war. Ein Krankenhaus der Zukunft wird sich dem Menschen und seiner Gesundheit anders nähern, stärker auf Wechselwirkung und Ganzheitlichkeit achten.

Nachsicht gefragt

Für diesen Anspruch sind allerdings die Umbaupläne noch erstaunlich unpräzise. Es ist viel die Rede vom Medizin-Campus und dass die Abteilungen für Kopf und Nerven sowie Herz und Lunge näher zueinander rücken sollen. Aber was das konkret bedeuten soll, wie die Abteilungen aufgebaut sind und welche Vorteile die räumliche Nähe für die Patienten haben wird – das bleibt zumindest für Außenstehende noch sehr nebulös. Und dass es nicht gelungen ist, die neue MHH mit einem Stadtbahnanschluss vor der Haustür auszustatten, zeigt, dass bei solchen Planungen leider auch die einfachsten Dinge schief gehen können.

Dieser Umbau wird anstrengend werden und von vielen Beteiligten Opfer und Nachsichtigkeit fordern. Das betrifft als erstes und auf augenscheinlichstes Weise die Kleingärtner, die nun ihre Lauben aufgeben müssen, aber es wird natürlich auch die Ärzteschaft, Pflegekräfte und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MHH betreffen und auch die Patienten. Wege werden zwischenzeitlich weiter, die MHH wird ihre Kompaktheit verlieren. Bevor alles besser werden kann, muss es erst schlimmer werden.

Von Heiko Randermann