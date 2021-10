Das Nachtleben einer Stadt wie Hannover wird erst spannend, wenn es auch schräge Clubs an unwahrscheinlichen Orten gibt. Das „Silke Arp bricht“ war so ein Ort. In einem tiefen Keller an der Königsworther Straße traten Bands und Dichter auf, bis eines Tages die Bauordnung angesichts fehlender Fluchtwege kein Auge mehr zudrückte.

Das Abgewrackte trägt oft zum Reiz bei

Solche Clubs entstehen meist aus dem Impuls einiger Leute heraus, die ehrenamtlich oder halbprofessionell ein Programm zusammenstückeln. Nischen fanden sich dafür teils in besetzten Häusern. Es schienen Übergangsorte, an denen zunächst keiner an die Zukunft dachte. Und dann etablieren sich die Kneipen, Kinos und Konzerträume, bis sie eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Das Abgewrackte, Unfertige bleibt und trägt oft zum Reiz bei.

Die „Schwule Sau“ hat es 30 Jahre lang geschafft, ohne jede öffentliche Förderung auszukommen. Nun wird der Zustand des stadteigenen Gebäudes zum Problem. Stadtverwaltung und Rat tun sich schwer damit, ausgerechnet dieses Haus angesichts kaputter Schulen zu sanieren. Das ist gut nachvollziehbar. Einerseits. Andererseits braucht Hannover nicht kommerzielle Orte, an denen unerwartete Dinge passieren können, Musiker und Musikerinnen ihre ersten Auftritte haben – oder die queere Community sich trifft.

Stadt und Verein sollten nach einem Kompromiss suchen

Aktuell scheint keine Lösung in Sicht. Stadt und Verein sollten weiter nach einem Kompromiss suchen. Vielleicht unterschätzt der Verein auch die Möglichkeit, Geld aus der Szene und von Sponsoren einzuwerben. Bis dahin ist jedoch die Stadt Hannover für ihr Gebäude verantwortlich.

Von Bärbel Hilbig