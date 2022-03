Hannover

Fast 200 ukrainische Kinder sind bereits an Hannovers Schulen angekommen, und es werden täglich mehr. Die Integrierte Gesamtschule Badenstedt und die Goetheschule haben schon vorbildlich gezeigt, wie Integration geht – mit Mitschülern, die entweder selbst Russisch oder Ukrainisch sprechen oder die Geflüchteten mithilfe von Übersetzungsapps durch den Schulalltag lotsen. Andere Schulen organisieren Schulbuchsammlungen und die Unterbringung in Gastfamilien, nahezu überall gibt es Hilfsaktionen. Die Region ermöglicht den Flüchtlingskindern kostenlosen Schülertransport.

Improvisieren hilft auf Dauer nicht

Noch funktioniert diese individuelle Betreuung. Aber je mehr Kinder an die Schulen kommen, desto schwieriger wird es. Improvisieren wird bald nicht mehr reichen. Schaffen wir das? Das Land jedenfalls gibt sich große Mühe, unbürokratische Rahmenbedingungen zu schaffen. Da können Kinder ohne Aufenthaltsstatus als Gastschüler die Schulen besuchen, da dürfen Kindergärten und Krippen jeweils ein Kind mehr pro Gruppe aufnehmen, weil es sonst gar nicht genügend freie Kapazitäten gäbe.

Flüchtlinge kommen in hochbelastete Systeme

Die Kinder haben oft traumatische Erlebnisse hinter sich. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Rahmenbedingungen sind das eine, reale Verhältnisse das andere: Die ukrainischen Kinder kommen in hochbelastete Systeme – nach zwei Jahren Corona sind viele Lehrkräfte und gerade auch die Betreuungskräfte in den Kitas am Rande ihrer Kräfte, dazu kommt die große Personalnot. In den Kindergärten und Krippen kümmern sich oft gar nicht die vorgeschriebenen zwei Fachkräfte um eine Gruppe, sondern nur eine Person, weil die andere krank ist oder woanders aushilft. Dabei brauchen die geflüchteten, traumatisierten Kinder, besonders die jüngeren, viel Zuwendung. Je mehr Freiwillige in Schulen und Kitas jetzt aushelfen, etwa Pensionäre oder Studierende, desto besser. Aber auch das ist wieder nur Improvisation.

Keine Spaltung in Klassen und Schulen

Auf keinen Fall darf die neue Flüchtlingswelle zu Spannungen in den Lerngruppen und Schulen führen. Denn in den Klassen treffen die neuen Flüchtlinge auf viele Schüler, die ebenfalls eine Fluchtgeschichte hinter sich haben, die aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak gekommen sind. Und einige von ihnen fragen sich, warum Polen jetzt so hilfsbereit Flüchtlinge aufnehme, während Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan 2015 dort nicht willkommen gewesen seien.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch an Sekundarschulen regt sich schon Unmut: Warum wollten Gymnasien, die Flüchtlingen aus muslimischen Ländern früher eher skeptisch gegenüber gestanden hätten, jetzt auf einmal gerne Ukrainer aufnehmen, heißt es. Solche Vorwürfe sind gefährlich und ungerecht, sie säen Zwietracht, und genau die kann man jetzt nicht gebrauchen. Die Integration der ukrainischen Flüchtlinge ist eine Aufgabe aller Schulen, so wie vor sieben Jahren die Aufnahme von muslimischen Kindern oder eben auch die Inklusion. Wenn das andererseits aber in Wirklichkeit nicht so umgesetzt wird, ist Kritik durchaus berechtigt.

Kein Unterricht in gesonderten Klassen

Wer seine Heimat verlassen hat, findet in der Fremde am besten Anschluss, wenn er sich mitten in die neuen Gruppen hineinbegibt und nicht mit Landsleuten exklusiv unterrichtet wird. Die Forderung der ukrainischen Generalkonsulin Irina Tybinka, ukrainische Kinder in Deutschland gesondert nach dem Lehrplan ihrer Heimat zu unterrichten, mag von der Hoffnung geprägt gewesen zu sein, dass die Flüchtlinge schnell wieder in ihr Heimatland zurückkehren können. Integrativ war das nicht gedacht.

Wir können die Integration der ukrainischen Kinder schaffen, wenn die Politik endlich auch mehr auf die Forderungen der hochbelasteten Erzieherinnen und Lehrkräfte hört. Dass das nötig ist sehen wir nächste Woche, wenn die Kita-Fachkräfte mal wieder auf die Straße gehen.