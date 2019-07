In der U-Bahnstation Kröpcke in Hannover haben drei jugendliche Räuber einen 17-Jährigen überfallen. In der Nacht zu Sonnabend schlug einer der Täter auf das Opfer ein, anschließend verfolgten sie den jungen Mann bis nach Leinhausen. Zwei der Räuber befinden sich nun in Untersuchungshaft.