Am Freitag hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne für Klarheit gesorgt. Leider vorerst nur in einem Punkt, aber immerhin: Der Minister empfahl den Schulen, im Kalenderjahr 2020 keine Klassenfahrten mehr zu machen. Und er signalisierte: Wer schnell storniert, bekommt sein Geld vom Land zurück. Und schon wusste man in den Schulen zwischen Ems und Elbe, woran man war. Jedenfalls, was die Klassenfahrten betraf. Das ist viel wert in diesen Tagen.

So wie jetzt kann es nicht weitergehen

Die Sehnsucht nach dieser Art von Verlässlichkeit speist die Debatte darüber, wie die Schule nach den Sommerferien funktionieren soll. Denn eines ist klar: So wie jetzt kann es nicht weitergehen – das wäre weder Eltern und Kindern noch Lehrern oder Schulleitern zuzumuten. Sie alle robben sich unter teils allergrößten Anstrengungen auf die Sommerferien zu – mit denen, was die Eltern betrifft, die Probleme noch einmal drängender werden. Denn bei allem teils bewundernswerten Einsatz kann die Schule im Corona-Modus derzeit nicht mehr sein als ein Notbehelf.

Dass das deutsche Schulsystem für eine Pandemie nicht hinreichend ausgerüstet, ist kann man lange beklagen, und sobald alle Beteiligten den Kopf dafür frei haben, muss es eine Digitalisierungsoffensive geben, die diesen Namen verdient. Kurzfristig aber müssen Lösungen für ganz praktische Probleme her: Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Freunde wiedersehen können – und sie brauchen die Hilfe und Ansprache ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Das gilt vor allem für jene, denen zu Hause niemand über die Schulter aufs familieneigene iPad schaut und über die Hausaufgaben wacht. Die Lehrer müssen die Chance und die Pflicht haben, ihren Schülern ins Gesicht zu schauen. Dort sind Zweifel und Fragen früher und zuverlässiger zu erkennen sind als in kraftraubenden Telefonaten, E-Mails oder Video-Calls. Und Eltern brauchen schlicht eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder, wenn sie dem Betrieb, in dem sie arbeiten, dabei helfen sollen, in und nach der Corona-Zeit wieder auf die Beine zu kommen.

Wie schafft man Raum?

Es hilft also nichts: Wenn die Sommerferien vorüber sind, muss die Schule so normal und so sicher wie möglich wieder funktionieren: mit täglichem Unterricht und verlässlichen Zeiten. Wie so oft in diesen Tagen, wird bei der Frage, wie man dafür im Wortsinne Raum schaffen kann, nicht nur Kreativität nötig sein, sondern vermutlich auch Geld. Zeit genug bieten die Ferien jedenfalls. Die besten Ideen kommen da vermutlich meist aus den Schulen selbst. Wenn das alles aber Ende August fertig sein soll, braucht es jetzt eine klare Ansage vom Minister. Oder seinem Chef. Das ist wie bei der Entscheidung über die Klassenfahrten. Nur eben viel schwieriger.

Von Felix Harbart