„ Hannover ist ein gallisches Dorf, hier ist vieles möglich, was in anderen Kommunen nicht funktionieren würde.“ Der Satz stammt von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Stadtverwaltung und ist keinesfalls freundlich gemeint. Geäußert hat sie ihn vor zwei Jahren auf dem Höhepunkt der Rathausaffäre im vertraulichen Gespräch mit der HAZ. Jetzt ist festzustellen: Der hannoversche Sonderweg endet in einer Sackgasse. Die Ära der geschmeidigen Übereinkünfte zwischen Rathausspitze und Arbeitnehmervertretern, man könnte auch sagen: des Filzes, nähert sich hier oder da dem Ende. Und das ist gut so.

15 Jahre hat die Stadt Hannover nach eigenen Regeln gelebt. Rathausführung und Arbeitnehmervertreter haben einen Haustarifvertrag ausgehandelt, der nach dem Prinzip funktionierte: Stadtmitarbeiter verzichten auf einen Teil ihres Bruttolohns und müssen dafür eine halbe Stunde weniger in der Woche arbeiten. Zudem bekommen sie ein umfangreiches Sicherheitspaket, etwa Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Das hat den Frieden in der Stadtverwaltung gewahrt und vielen Beschäftigten ein geruhsames Arbeiten beschert, bisweilen zu geruhsam.

Jetzt weist der Kommunale Arbeitgeberverband daraufhin, dass das so nicht weitergeht. Hannover könne die Eckdaten des Bundestarifvertrags – Lohnhöhe und Arbeitszeit – nicht eigenmächtig verändern. Es droht der Rauswurf der Stadt aus dem Arbeitgeberverband.

Hannover überschreitet seine Kompetenz

Im städtischen Personalrat ist die Aufregung groß. Warum darf nicht weiter gelten, was jahrelang gute Praxis war? Gewerkschafter dürften jetzt dazu neigen, die Schuld beim neuen Chef des Arbeitgeberverbands, Michael Bosse-Abogast, einem ehemaligen CDU Ratsherrn, zu suchen. Aber hier schießt niemand quer, sondern Bosse-Abogast kritisiert zu Recht, dass Hannover seine Kompetenz überschritten hat – wieder einmal.

Der Haustarifvertrag stammt noch aus einer Zeit, in der die SPD glaubte, die Führung des hannoverschen Rathauses liege auf ewig in ihren Händen. Eine Zeit, in der sich jeder Stadtmitarbeiter darauf verlassen konnte, dass Personalchef Harald Härke für seine Schäfchen sorgt. Er zahlte Leistungsprämien pauschal für alle und genehmigte einem leitenden Beamten auf dessen Wunsch rechtswidrige Gehaltszulagen – der Beginn der Rathausaffäre. Jetzt ist Härke wegen schwerer Untreue verurteilt, die pauschalen Leistungsprämien sind gestoppt, und im Chefsessel des Rathauses sitzt kein Genosse mehr. Die Zeiten ändern sich – nur die scheinen das Personalvertreter und Gewerkschafter noch nicht verstanden zu haben.

Der Haustarifvertrag ist nur zu retten, wenn er Spielräume für Veränderungen zulässt. Hannovers Stadtverwaltung muss digitaler und bürgerfreundlicher werden. Hilfreich wäre, kommunale Aufgaben extern zu vergeben. Es ergibt keinen Sinn, Stadtmitarbeiter etwa mit dem Einscannen von Akten zu beauftragen, wenn private Firmen das schneller und besser erledigen können.

Auch die Ausgliederung von Verwaltungsteilen ist kein Teufelszeug. Sollten das Gebäudemanagement und die Sportverwaltung in städtische Eigenbetriebe nach Muster des Hannover Congress Centrums umgewandelt werden, hält in Hannover keineswegs der Manchesterkapitalismus Einzug. Vielmehr behalten die Mitarbeiter alle erdenklichen Sicherheiten, die sich Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft nur wünschen würden. Und die einst behäbigen Behörden würden möglicherweise flexibler. Stellen könnten rascher besetzt, Fachkräfte besser bezahlt werden. Auch die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH wäre eine Alternative.

Gewerkschaftern fällt dazu nichts anders ein, als das Gespenst der Privatisierung zu beschwören. Doch damit retten sie die vermeintlich guten alten Zeiten nicht. Hannovers Stadtverwaltung braucht dringend einen Aufbruch. Der neue Personaldezernent Lars Baumann sollte seinen Teil dazu beitragen.

Von Andreas Schinkel