Auch wenn dies manche bestreiten – Politiker meinen es in der Regel gut mit dem Bürger. Allerdings kommt es schon mal vor, dass sie es zu gut meinen und zu spendabel sind in Zeiten, in denen dem Kämmerer im Rathaus das Geld ausgeht und Lieblingsprojekte wie Schwimmbäder andernorts auf der Streichliste landen.

Viele Zierkirschen wurden gefällt

In bewundernswerter Einigkeit hat der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld kürzlich beschlossen, saloppe 760.000 Euro zusätzlich locker machen zu wollen, um die gesamte Fichtestraße im Philosophenviertel zu sanieren. Die Dringlichkeit des Vorhabens ist unstrittig. Aber nur zum Teil. Nach einer Serie von Kanal- und Leitungsarbeiten in den vergangenen Jahren ähnelt die Straße zwischen Schellingstraße und Kantplatz einer mehrfach gestopften Socke. Auch die Zierkirschen haben gelitten und wurden reihenweise gefällt. Doch die restlichen Abschnitte der Straße, die Verlängerung zur Schleiermacherstraße und am anderen Ende zum Dörriesplatz sind keineswegs in einem solch beklagenswerten Zustand.

Bleibt die Frage, ob die Politiker sich gar nicht angeschaut haben, was sie beklagen. Oder ob man schlicht meinte, wenn die Stadt schon 1,1 Millionen Euro für die überfällige Grunderneuerung im nächsten Jahr ausgibt, dann ist eine weitere Dreiviertelmillion auch noch drin.

Nicht nur die Verwaltung hat übrigens Einspruch erhoben und die Erweiterung um die beiden Straßenabschnitte abgelehnt. Auch ein Anwohner meldete sich in der Novembersitzung des Bezirksrats zu Wort und fragte verwundert, was sich die Politiker bei ihrem Antrag gedacht hätten. Die Antwort liegt auf der Hand. Sie wollten wohl einfach spendabel sein. Die Rechnung wäre allerdings an den Steuerzahler gegangen.

Von Gabi Stief