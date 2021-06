Pro: Politik fürchtet die Bürger

Von Felix Harbart

Hätte man die Bürgerinnen und Bürger in Hannovers Süden fragen sollen, ob sie eine Veloroute durch ihre Viertel überhaupt wollen? Nein, findet das rot-grün-gelbe Bündnis im Rat. Da drängt sich die Frage auf: „Wenn es darum geht, die eigene Klientel zu befriedigen, kommt es dann nicht mehr darauf an, was betroffene Bürger zu sagen haben?“ Interessanterweise kommt diese Frage nicht vom politischen Gegner, sondern von der SPD-Fraktion im betroffenen Bezirk Döhren-Wülfel. Der Riss geht also quer durch die Partei: Zwischen jenen, die das große politische Ziel im Auge haben, und denen, die es ganz konkret betrifft.

Die Sachlage ist so: Die Radwege entlang der geplanten Route sind bisher zweifellos schlecht. Wer das ändern will, muss wohl Abstriche beim Platz für die Autos machen. Wie das gehen könnte, sollte man unbedingt diskutieren – und zwar auch mit den Menschen, die dort wohnen und Rad und Auto fahren. Das aber will die rot-grün-gelbe Ratsmehrheit nicht. Eine Bürgerbeteiligung wäre „Sand im Getriebe“ der Veloroutenplanung, hat ein SPD-Ratsherr zur Begründung gesagt. Das ist ein interessanter Standpunkt.

Man könnte nun argumentieren, dass manche Dinge eben auch mal vorangehen müssen. Dann aber müsste man auch fragen, warum in Hannover jedem Kleinkram eine Bürgerbeteiligung vorgeschaltet wird, nicht aber dem politischen Prestigeprojekt der Grünen.

Vielleicht war eher das Problem, dass man an anderen Streckenabschnitten längst Fakten geschaffen hatte. Oder hatte man einfach die Befürchtung, die Leute könnten die Veloroute schlicht nicht wollen?

HAZ-Reporterchef Heiko Randermann argumentiert gegen die Bürgerbeteiligung, Felix Harbart, stellvertretender Chefredakteur, dafür. Quelle: Tim Schaarschmidt/Kathrin Kutter

Contra: Probieren geht über diskutieren

Von Heiko Randermann

Überraschend schnell hat der Rat der Stadt Hannover den Bau der Veloroute 8 Richtung Laatzen beschlossen. Ohne Bürgerbeteiligung – und das ist in diesem Fall auch genau richtig. Denn das Verfahren drohte zu einer Absurdität zu werden mit monatelangen Diskussionen, Gutachten und Gegengutachten und vor allem einem Ergebnis – das erst einmal nichts passiert.

Damit da keine Missverständnisse aufkommen: Bürgerbeteiligungen sind eine der größten Errungenschaften unserer demokratischen Gesellschaft, in der jeder und jede Einzelne selbstverständlich das Recht hat, für Interessen zu kämpfen – auch gegen die Mehrheitsmeinung. Aber man muss unterscheiden, um was für ein Vorhaben es sich eigentlich handelt. Geht es um den Bau eines Flughafens, einer Hochspannungsleitung oder einer Autobahn, ist es absolut berechtigt, in die Planung und Gutachten viel Energie zu stecken, denn das Ergebnis ist schwer wieder zu korrigieren.

Aber hier geht es um einen Radweg und die Frage, ob durch die Teilsperrung der Hildesheimer Straße Verkehr in Wohnviertel gedrängt wird. In so einem Fall ist es tatsächlich besser, es einfach mal auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, dann kann man es rasch wieder korrigieren – oder im schlimmsten Fall wieder ganz kassieren. Aber wenigstens bewegt sich einmal was.

Bürgerbeteiligung ist ein extrem hohes Gut. Sie muss davor bewahrt werden, als Veto-Instrument für jeden Kleinkram missbraucht zu werden. Wenn es leichter ist, durch Probieren zum für alle bestmöglichen Ergebnis zu kommen, dann ist das der bessere Weg.

