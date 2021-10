Kommentar zur Winternothilfe: Ein gutes Signal zur rechten Zeit

Hannover

Natürlich könnte man meckern. Die Stadtverwaltung hat kurz vor dem Winter immer noch einige zentrale Baustellen in der Obdachlosenhilfe nicht geklärt. Wohin zieht denn jetzt beispielsweise der Kontaktladen „Mecki“ in der Passerelle, der für die Obdachlosen so wichtig ist und seit Monaten unter unwürdigen Bedingungen arbeiten muss? Und die von Wohlfahrtsverbänden, Stiftern und Betroffenen gleichermaßen herbeigesehnten Einzelunterbringungen von Wohnungslosen in Hotels oder Unterkünften sind auch nicht in Sicht.

Lesen Sie auch: Schutz gegen Kälte: Stadt Hannover erweitert Winternotprogramm für Obdachlose erheblich

Es ist ein Aufbruch

Dennoch muss man festhalten: Die Verwaltung hat mit ihrem deutlich erweiterten Winternotprogramm erste gute Lösungen für die Menschen auf der Straße gefunden. Sie baut ihre Kapazitäten dort, wo sie bereits tätig ist, sinnvoll aus, stellt sich intern neu auf und greift wichtige Vorschläge derjenigen auf, die lange in der Szene arbeiten oder auf der Straße leben. Sie tut dies im Übrigen genau zur rechten Zeit: zu Beginn der kalten Jahreszeit. Das ist – im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo sie zu Beginn des Winter eine Notunterkunft räumte und Obdachlose auf die Straße setzte – , ein Aufbruch, der gut ist und weiteres Gute für die Betroffenen hoffen lässt.

Von Jutta Rinas