Oktober 2012: Am Mittwoch, 31. Oktober 2012, entdeckt ein Fußgänger am Maschsee-Nordufer, unterhalb des Fackelläufers, einen Torso im Maschsee. Polizisten ziehen die Leiche aus dem Wasser. Wenig später machen die Beamten am Bootsanleger neben dem Kiosk zwei weitere grausige Entdeckungen: An der Oberfläche schwimmen die Beine einer Frau. Taucher finden später noch Arme und Kopf des Opfers.

November 2012: Beim Opfer handelt sich um die damals 44-jährige Andrea B. Die Ermittler können die Identität des Opfers aufgrund von dessen Fingerabdrücken schnell klären. Diese waren beim Bundeskriminalamt gespeichert. Grund war ein Ermittlungsverfahren gegen die 44-Jährige wegen eines Drogendelikts vor mehreren Jahren. Die Frau stammte aus Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen) und wohne erst seit dem Frühjahr 2012 im Stadtteil Burg. Die Obduktion damals ergibt, dass sie mehrere Stichverletzungen im Oberkörper hat – eine davon ist tödlich.

Neben Kleidungsstücken wurden bei weiteren Durchsuchungen mit Tauchern und Spürhunden in den darauffolgenden Tagen Kleidung und Werkzeuge – darunter Bügelsäge und Winkelschleifer – mit Blutspuren im Maschsee entdeckt.

Ende November 2012 erlässt die Polizei nach dem Hinweis einer Zeugin schließlich einen Haftbefehl gegen Alexander K. Er ist bereits wegen Körperverletzung und Drogendelikten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Dezember 2012: In der Wohnung des Angeklagten an der Hildesheimer Straße fianden Ermittler schließlich DNA und Blutspuren des Opfers an Wänden, auf dem Boden und im Bad. Alexander K. schweigt zu den Vorwürfen. Die Polizei verteilt daher Flugzettel in der Stadt und bittet um weitere Hinweise.

Mai 2013: Die Staatsanwaltschaft Hannover erhebt schließlich Anklage wegen Mordes an Andrea B. Der Verdächtige streitet die Bluttat weiterhin ab. Der Ermittlungsakte zufolge soll er aber im Gefängnis vor Mithäftlingen davon erzählt haben.

August 2013: Prozessauftakt am 8. August 2013 gegen Alexander K. vor dem Landgericht Hannover. Ihm wird vorgeworfen, Andrea B. aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben. Die beiden haben sich kurz vor der Tat in Hannovers Rotlichtviertel kennengelernt. In der Wohnung des jungen Mannes in der Südstadt nahmen sie gemeinsam Drogen. Dann soll K. sein Opfer erstochen haben, weil es Sex mit ihm ablehnte. Anschließend zersägte er die Leiche, wickelte Teile in Plastiktüten und warf sie in den Maschsee.

Oktober 2013: Das Landgericht Hannover verurteilt den damals 25-Jährigen wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft und zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

November 2013: Beide Seiten legen gegen das Urteil Revision ein. Bei dem Prozess hatte die Anklage 15 Jahre Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für Alexander K. gefordert. Die Verteidigung wollte einen Freispruch aus Mangel an Beweisen.

August 2014: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigt den Richterspruch zum „Maschseemord“ aus Hannover. Aufgrund einer Persönlichkeitsstörung sowie Alkohol- und Drogenmissbrauchs wird der Mann als erheblich vermindert schuldfähig eingestuft. Er soll daher nach zwölf Jahren Haft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden.