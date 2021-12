Nord

Die Veränderung durch die jüngste Kommunalwahl ist nicht zu übersehen: Der Bezirksrat Nord hat sich deutlich verjüngt. Die Jüngste in der Runde ist mit ihren 20 Jahren jetzt Lilly Pietsch von den Grünen, die Älteste ist die 71-jährige Monika Windhorn von der Linken. Pietsch studiert, sogar im Doppelpack, Jura und Sozialwissenschaften. Außerdem hat sie auch einen Sitz in der Regionsversammlung bekommen.

Bezirksrat wird jünger

Auch andere Parteien haben junge Leute in den Bezirksrat geschickt. Politikwissenschaftsstudent Marco Dunkel (CDU) ist 24, Isabel Rother von der SPD 26. Die angehende Juristin bereitet sich im Referendariat auf den Beruf vor.

Insgesamt sind acht von 18 Bezirksratsmitgliedern neu dabei. Und die Frauen liegen in der neuen Zusammensetzung leicht vor den Männern. Zehn ehrenamtliche Politikerinnen und acht Politiker vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Hainholz, Vinnhorst, der Nordstadt und Brink-Hafen.

Bei der ersten Sitzung des neu zusammengesetzten Bezirksrats war kürzlich bereits eine gewisse Dynamik zu spüren. Zum ersten Mal gewählt zu werden, das ist aufregend. „Es ging gleich ganz lebhaft los. Das ist natürlich auch typabhängig“, meint SPD-Fraktionschef Sven Abend. Positiv vermerkt Abend, dass sich auch die Neuen gleich an der Diskussion beteiligten. „Es schleicht sich sonst immer schnell ein, dass die Fraktionsvorsitzenden viel reden.“

Grünen-Fraktionschef Stefan Winter rechnet ebenfalls mit neuem Schwung. „Ich freue mich, dass viele junge Leute den Weg in die Politik gefunden haben und Lust haben, im Bezirksrat Politik zu machen.“ Winter verspricht sich neue Ideen und eine Stärkung von umweltpolitischen Themen durch die Neugewählten. Und denkt dabei sicher an Lilly Pietsch, die stark bei Fridays for Future engagiert war. Die Grünen haben bei der Kommunalwahl im Stadtbezirk Nord die meisten Stimmen geholt, auch das würde dafür sprechen.

SPD und Grüne koalieren nicht mehr

Zum neuen Bezirksbürgermeister ist Florian Beyer (Bündnis 90/Die Grünen) gewählt, zur stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin Fuluk Liu-Rüsch (SPD). Quelle: Christian Behrens

Eine neue Situation entsteht auch, weil SPD und Grüne keine Koalition mehr bilden. Der Rollentausch von der stärksten zur zweitstärksten Fraktion scheine der SPD schwerzufallen, meint Fares Rahabi (Linke). Er hoffe, dass eine kollegiale Zusammenarbeit weiter möglich ist.

Davon geht Sven Abend aus. Der SPD-Fraktionschef erwartet, dass Abstimmungen bei wechselnden Mehrheiten manchmal überraschender ausfallen. „Bei größeren Entscheidungen war der Bezirksrat sich bisher aber oft einig. Ich erhoffe mir, dass wir auch zukünftig zu vernünftigen Kompromissen kommen.“ Grünen-Fraktionschef Winter spricht davon, sachorientiert nach Mehrheiten zu suchen. „Ich gehe stark davon aus, dass wir in vielen Themen einen Konsens finden.“

Auch CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann zeigt sich flexibel: „Politik für die Nordstadt ist anders als für Vinnhorst.“ Das zeige sich an den besonders hohen Stimmanteilen der Grünen in der Nordstadt. Jagemann, die selbst in Vinnhorst lebt, will sich bei Abstimmungen über Belange in der Nordstadt darauf einstellen. Was für Bürger in Vinnhorst nicht akzeptabel erscheint, ist womöglich manchmal genau das, was Nordstädter sich wünschen.

Von Bärbel Hilbig