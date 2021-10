Hannover

Jetzt ist es beschlossene Sache: Ab November dürfen kleine Fraktionen in Ratsausschüssen zwar noch mitreden, haben aber kein Stimmrecht mehr. Der Landtag hat am Mittwoch die umstrittene Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes beschlossen, wonach die Sitzverteilung in Ausschüssen anders als bisher berechnet wird. Die großen Fraktionen – Grüne, SPD und CDU – bekommen mehr Stimmen und machen Entscheidungen unter sich aus. Das gefällt abgesehen von der SPD fast niemandem im Rat. Kritik kommt selbst aus jenen Parteien, die von der neuen Regelung profitieren. „Das ist unangemessen“, findet Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin.

Auszählung der Sitze nach D’Hondt statt Hare Niemeyer

Das neue Landesgesetz sieht vor, dass die Sitzverteilung nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren berechnet wird und nicht wie bisher nach Hare-Niemeyer. Das bedeutet für den hannoverschen Rat: FDP, Linke, AfD und die neue Fraktion „Die Partei & Volt“ haben in Ausschüssen lediglich ein Grundmandat. Sie dürfen mitreden, aber bei Abstimmungen nicht den Finger heben. Das ist erst in der Ratsversammlung möglich, wo abschließende Beschlüsse gefällt werden.

Grüne: Der Opposition Gehör verschaffen

Dass die kleineren Parteien dagegen Sturm laufen, liegt auf der Hand. Aber auch die Grünen im Rat sind unzufrieden. „Wir müssen die Diskussionskultur aufrecht erhalten und der Opposition Gehör verschaffen“, sagt Grünen-Fraktionschef Gardemin. Genau davor fürchtet sich die CDU. „Die Sitzungen werden am Ende länger dauern, weil jede kleine Fraktion auf ihr Rederecht besteht“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Zudem bedeute es für seine Fraktion eine höhere Arbeitsbelastung. „Wir müssen künftig drei statt bisher zwei Ratsleute in die Ausschüsse schicken“, sagt er. Für ehrenamtliche Politiker sei die Ratsarbeit kaum noch zumutbar. „Ich mache keine Luftsprünge bei der Gesetzesänderung“, sagt Semper.

Anders die SPD. Die Genossen unterstützen den Kurs ihrer Kollegen auf Landesebene. „Die Regierungsarbeit wird leichter“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Eilbedürftige Entscheidungen könnten schneller herbeigeführt werden. Und an den Mehrheitsverhältnissen ändere sich nichts, betont Kelich.

Rat könnte Regelung per einstimmigem Beschluss kippen

Die FDP will Widerstand leisten. Die Liberalen wollen zur nächsten Sitzung des Rates am 4. November beantragen, die Regelung für den hannoverschen Rat zurückzunehmen. Das ist rechtlich möglich, der Rat müsste sich aber einstimmig dafür entscheiden. Schon jetzt ist absehbar, dass dieser Fall nicht eintreten dürfte.

Von Andreas Schinkel