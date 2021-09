Hannover

Hannover verfügt über ein dichtes Bus- und Bahnnetz, dennoch gibt es einige Lücken. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten. Dabei kommen jene Parteien zu Wort, die bereits in der Regionsversammlung vertreten sind und sich noch einmal zur Wahl stellen.

Darum geht es:

Innerhalb von Hannover ist das Netz öffentlicher Verkehrsmittel eng geknüpft. Anders dagegen ist es bei der Anbindung der Umlandgemeinden an die Landeshauptstadt. Zwar hat die Regionsverwaltung inzwischen Sprinterbusse eingesetzt, doch manche Orte bleiben mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreichbar. Mit dem Auto geht es meist deutlich schneller. In Hannover beklagen Bürger, dass ein Neubaugebiet wie die Wasserstadt Limmer nicht ans Stadtbahnnetz angeschlossen wird und auch ein Anschluss des Neubaus der Medizinischen Hochschule (MHH) äußerst unwahrscheinlich ist. Stattdessen setzt die Region auf Busse, die die Straßen zusätzlich verstopfen.

Was macht eigentlich die Regionsversammlung? Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident. Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss des Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden. Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Was steckt dahinter?

Die Regionsverwaltung organisiert den öffentlichen Nahverkehr für Hannover und die Umlandgemeinden. Manche Buslinien im Umland werden kaum frequentiert, daher hat sich die Region entschlossen, Linien zu streichen. Etwa 400 Millionen Euro kostet der gesamte Nahverkehr jährlich, die Hälfte der Summe kommt über den Fahrscheinverkauf herein, die andere Hälfte zahlen Region, Land und Bund. Die Region rechnet folglich für jede Stadtbahnverlängerung aus, ob sie sich wirtschaftlich einigermaßen trägt. Von dieser Berechnung hängt ebenfalls ab, ob die Region Fördermittel für den Ausbau bekommt. Für die Wasserstadt Limmer lautete das Ergebnis: nicht wirtschaftlich.

Das sagen die Parteien:

Quelle: SPD

SPD: Die SPD will eine zweite Bus-Ringlinie an der Grenze zwischen Hannover und den Umlandkommunen schaffen sowie weitere Querverbindungen im Umland, „um den jeweiligen Nachbarort nicht über das Zentrum Hannovers erreichen zu müssen“, wie es im Wahlprogramm heißt. Das könne auch das sternförmige Stadtbahnnetz entlasten. Zudem fordert die SPD ein 365-Euro-Jahresticket für den Nahverkehr, um mehr Menschen zum Umstieg auf Busse und Bahnen zu ermuntern.

Quelle: CDU

CDU: Auch die CDU kann sich für das 365-Euro-Jahresticket erwärmen. Zudem will die CDU ein Ticket-Bezahlmodell prüfen, „bei dem der Fahrpreis durch die Länge der Reise bestimmt wird“, wie es im Wahlprogramm heißt. Die CDU schlägt eine Stadtbahnverlängerung Richtung Seelze und Pattensen vor, um auf diese Weise die Wasserstadt Limmer und die neue MHH anbinden zu können. Der Ausbau einer solchen Strecke sei „wirtschaftlich sinnvoll“, meint die CDU.

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen

Grüne: Die Grünen fordern neben einem 365-Euro-Jahresticket eine Mobilitäts-App, über die nicht nur Bus- und Bahnfahrten geplant und bezahlt werden können, sondern die auch mit „weiteren privaten Mobilitätsangeboten (Bike- und Carsharing)“ vernetzt ist, wie es im Wahlprogramm heißt. Mindestens drei Radschnellwege sollen in der Region Hannover entstehen. Beim Ausbau des Nahverkehrsnetzes sollten auch Seilbahnen berücksichtigt werden, meinen die Grünen.

Quelle: FDP

FDP: Die FDP fordert eine Erhöhung der Bus-Takte insbesondere in den Abendstunden sowie die „Einrichtung eines Nachtsternverkehrs im öffentlichen Nahverkehr auch unter der Woche“, wie es im Programm der Liberalen heißt. Die Hürden für Unternehmen, ein Jobticket zu bekommen, sollten gesenkt werden.

Quelle: Die Linke

Linke: Die Linke will die Takte von Bussen, Bahnen und S-Bahnen erhöhen – „auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten“, wie es im Wahlprogramm heißt. Ein 365-Euro-Jahresticket können sich auch die Linken vorstellen, gehen aber noch einen Schritt weiter und fordern einen „entgeldfreien öffentlichen Nahverkehr“.

Quelle: AfD

AfD: Die AfD will das Stadtbahnnetz ausbauen und setzt sich für eine „Erweiterung des bestehenden Tunnel-Systems“ ein, wie es im Wahlprogramm heißt. Zudem fordert die Partei den Bau neuer S-Bahnhöfe in Waldhausen und am Braunschweiger Platz mit Umsteigemöglichkeiten in die Stadtbahn.

Quelle: Die Hannoveraner

Hannoveraner: Die „Hannoveraner“ schreiben in ihrem Programm, der öffentliche Nahverkehr müsse „so attraktiv gestaltet werden, dass die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, diesen als Alternative zum motorisierten Individualverkehr anzunehmen“.

Quelle: Die Partei

Die Partei: Die Satirepartei findet, dass ein 365-Euro-Jahresticket die öffentliche Hand zu viel Geld kostet, daher fordert sie „das viel günstigere 364-Euro-Jahresticket“.

Quelle: Piratenpartei Deutschland

Piraten: Die Piraten fordern in ihrem aktuellen Programmentwurf ein Nahverkehrskonzept ohne Fahrschein, „das es ermöglicht, alle Regionsgemeinden mit dem öffentlichen Nahverkehr schnell und durchdacht zu verbinden“.

Von Andreas Schinkel