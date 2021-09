Hannover

Der große Verlierer bei der Kommunalwahl in Hannover ist die AfD. Ihren Anspruch, sich als viertstärkste Kraft im Parteienspektrum zu etablieren, hat sie deutlich verfehlt. Und mehr noch: Bei den Ratswahlen in Hannover-Stadt halbierte sie ihr Ergebnis von 8,6 auf 4,3 Prozent, bei der Wahl zur Regionsversammlung von 10,1 auf 5,14 Prozent.

AfD halbiert Ergebnisse

Auch in etlichen Umlandkommunen büßte die rechtspopulistische Partei erheblich Stimmen ein. In Langenhagen halbierte sie ihr Ergebnis nahezu von 12,2, auf 6,6 Prozent. In Isernhagen ist sie nach heftigen Querelen gar nicht mehr im Rat vertreten, ebenso wie in Uetze, Laatzen und Hemmingen. In Barsinghausen halbiert sich die Zahl der Mandate von vier auf zwei, in Ronnenberg sinkt sie sogar von fünf auf zwei. Relativ stark ist die Partei noch in Garbsen (6,8 Prozent), Ronnenberg 6,64 Prozent), Seelze und Neustadt (je 5,9 Prozent) sowie Barsinghausen (5,7 Prozent).

Umland-Parteichef Dirk Brandes aus der Wedemark räumt ein, dass man „ein bisschen enttäuscht“ sei bezüglich des Wahlergebnisses. Zum Teil habe man nicht genug Personal zur Verfügung gehabt, um überall stark aufzutreten. Zum Teil habe der AfD die Vielzahl von Wählergemeinschaften zu schaffen gemacht. „Allein bei uns in der Wedemark gibt es sechs solcher Gemeinschaften“, sagt Brandes: „Dadurch splittet sich das Ergebnis auf. Das kostet uns zwar jeweils nur 0,2 oder 0,3 Prozent der Stimmen, aber in der Summe fehlt es eben.“

„Wir sind nicht durchgedrungen“

Er räumt aber auch ein, dass das Ergebnis der Kommunalwahl 2016 möglicherweise zu hohe Hoffnungen geschürt habe. „Das war eine unmittelbare Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015“, sagt er. Diese habe der Partei viele Stimmen beschert und aus dem Stand heraus vielfach zweistellige Prozentergebnisse. Das sei aber nur schwer wiederholbar: „Da muss man nichts beschönigen.“

Jörn König, Parteichef in Hannover-Stadt, bedauert: „Wir sind nicht durchgedrungen.“ Daran sei unter anderem die Berichterstattung der Medien schuld, die viele Initiativen der AfD ignoriere. Auch wenn sich das Gesamtergebnis in Hannover halbiert habe, gebe es doch einen Lichtblick in den Stadtbezirken. Dort werde die AfD künftig mit 14 statt zehn Mandaten vertreten sein.

Von Conrad von Meding