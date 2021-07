Hannover

Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin. Derzeit gibt es neun Fraktionen in der Versammlung. Auch die Regionsversammlung Hannover wird bei den Kommunalwahlen am 12. September neu gewählt. Eine Wahlperiode dauert fünf Jahre.

Die Region – ein einmaliger Zusammenschluss

Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss eines Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Die Ebene eines Landkreises, der im Speckgürtel einer Großstadt ausschließlich die Städte und Kommunen im Umland verwaltet, ist seit 2001 abgeschafft: Stattdessen verwalten sich die 21 Städte und Gemeinden gemeinsam. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden.

Ehrenamtliche Arbeit

Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Die Entscheidungen werden in insgesamt zwölf Fachausschüssen vorbereitet. Auch deren Sitzungen sind öffentlich. Es gibt zum Beispiel Fachausschüsse für Wirtschaft, Gleichstellung, Soziales, Umwelt, Regionalplanung, Schulen oder Jugendhilfe. Die Verwaltung der Region Hannover mit dem Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin an der Spitze muss die Beschlüsse der Regionsversammlung umsetzen.

Die Arbeit der Kommunalpolitiker in der Regionsversammlung ist ehrenamtlich, sie erhalten aber eine monatliche Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld. Einige Regionsabgeordnete sitzen gleichzeitig in den Ratsgremien der Kommunen, im niedersächsischen Landtag oder sogar im Bundestag.

Von Yannick von Eisenhart Rothe