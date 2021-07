Hannover

Die Stadt Hannover ist in 13 Bezirke aufgeteilt. In den Bezirken sind meist mehrere aneinander angrenzende Stadtteile zusammengefasst. Der Bezirk Mitte umfasst zum Beispiel die Oststadt, das Zooviertel, den Stadtteil Mitte und die Calenberger Neustadt. Die Einwohner der Bezirke wählen die Mitglieder ihres jeweiligen Bezirksrats. Diese Wahl findet gleichzeitig mit der Wahl des Rats der Stadt Hannover alle fünf Jahre statt.

Bezirksräte gestalten das Leben mit

Der Rat der Stadt Hannover ist das Hauptorgan in der Stadtpolitik. Eine Ebene darunter befinden sich die Bezirksräte. Sie sind überparteiliche Stadtteilgremien. Genau wie der Rat der Stadt können sie das Leben in Hannover mitgestalten, weil sie eigene Zuständigkeiten haben. Die Bezirksräte befassen sich zum Beispiel mit den öffentlichen Einrichtungen ihres Bezirks wie Parks und Spielplätzen. Sie diskutieren, wie diese gestaltet werden sollen. Auch die Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen oder der Zustand der Radwege sind typische Themen in Bezirksratssitzungen.

Die Bürger können sich mit Problemen und Anregungen zudem selbst beim Bezirksrat melden. Daneben kümmern sich die Räte um die Förderung von Vereinen und Verbänden. Dafür hat jeder Bezirksrat ein kleines Budget. Insgesamt stehen den Bezirksräten im Jahr rund 868.000 Euro zur Verfügung – das sind im Schnitt rund 66.800 Euro pro Bezirk. Ein Teil davon ist gebunden, etwa für Integrationsarbeit, über das meiste kann der Bezirksrat jedoch frei verfügen.

Bezirksräte haben Anhörungsrecht im Stadtrat

Da die Bezirksräte sozusagen Experten für ihren Bezirk sind, dürfen sie sich durch das Anhörungsrecht auch im Rat der Stadt äußern, wenn es um Belange ihres Bezirks geht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um den Bau von öffentlichen Einrichtungen, der Sanierung von Straßen oder Plätzen geht oder wenn diese umbenannt werden sollen. Die Entscheidungsbefugnisse sind allerdings gering – in den meisten Fällen können Bezirksräte Anregungen geben, die Entscheidung fällt aber im Rat.

Die Größe der Bezirksräte richtet sich nach der Einwohnerzahl der Stadtbezirke. In Hannover hat jeder Bezirksrat zwischen 19 und 21 Mitgliedern. Sie üben ihre Arbeit ehrenamtlich aus. Jeder Bezirksrat wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Er oder sie ist dann Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister. Im Unterschied zum Stadtrat gibt es im Bezirksrat jedoch keine Ausschüsse, in denen sich die Experten eines Themas miteinander austauschen. Stets diskutieren alle Mitglieder zu allen Themen miteinander. Die Sitzungen des Bezirksrats finden einmal im Monat statt und sind öffentlich.

Von Inga Schönfeldt