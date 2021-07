Hannover

Bestimmendes politisches Gremium in den Städten und Gemeinde sind die Stadt- oder Gemeinderäte. Darunter gibt es in den meisten Ortschaften in Niedersachsen einen Ortsrat. Hauptaufgabe der ehrenamtlichen Ortsratsmitglieder ist es, sich um die Belange des Dorfes und seiner Bewohner zu kümmern und das gegenüber der Verwaltung und dem Stadt- oder Gemeinderat auch zu vertreten.

Eigenständig über Angelegenheiten des Dorfes bestimmen

Ein Beispiel: In Uetze setzt sich der Ortsrat für eine Brücke ein, damit Spaziergänger im Naturschutzgebiet „Herrschaft“ wieder den kleinen Fluss Fuhse überqueren können. Entscheiden kann der Ortsrat darüber aber nicht, er kann nur Anregungen geben und Vorschläge machen. Abschließend behandelt wird das Thema im Rat. Gleiches gilt beispielsweise bei dem Wunsch nach einer Tempo-30-Zone im Wohngebiet oder bei der Diskussion über den Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus.

Ferner hat der Ortsrat ein Anhörungsrecht in allen wichtigen die Ortschaft betreffenden Fragen, wie zum Beispiel bei geplanten Investitionen oder Neubaugebieten. Jeder Gemeinde- oder Stadtrat kann den Ortsräten auch mehr Entscheidungszuständigkeiten geben. Wenn im Stadt- oder Gemeinderat über Angelegenheiten beraten wird, die das Dorf betreffen, haben der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin das Recht, angehört zu werden.

Im begrenzten Rahmen darf der Ortsrat über Angelegenheiten des Dorfes selbst bestimmen: Zum Beispiel bei der Unterhaltung und Benutzung von öffentlichen Einrichtungen des Dorfes, die Pflege des Ortsbildes, oder die Vereins- und Brauchtumsförderung. Der Stadt- oder Gemeinderat muss ihm dafür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.

Nicht überall gibt es Ortsräte

Nicht in jeder Stadt oder Gemeinde gibt es Ortsräte, das sind im ländlich geprägten in Niedersachsen mit vielen kleinen und häufig weiter voneinander entfernten Orten aber große Ausnahmen. Die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie Gremien vor Ort haben wollen oder nicht. Beispiel Barsinghausen: Dort gibt es in den einzelnen Ortschaften bisher keine Ortsräte.

Die gesetzliche Grundlage für die Ortsräte ist im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz in den Paragrafen 91 bis 94 geregelt. Die Mitglieder des Ortsrates werden alle fünf Jahre zusammen mit den Stadt- und Gemeinderäten gewählt. Ein Ortsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, diese wählen aus ihrer Mitte die Ortsbürgermeisterin oder den Ortsbürgermeister.

Ortsratssitzungen sind öffentlich. In der Regel besteht zu Beginn jeder Sitzung für die Bürger die Möglichkeit, den Ortsratsmitgliedern und den Verwaltungsvertretern Fragen zu stellen.

Von Mathias Klein