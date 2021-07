Hannover

Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover als Kommunalverband besonderer Art ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Sie ging 2001 aus dem Zusammenschluss des Landkreises Hannover und des Kommunalverbandes Großraum Hannover hervor und umfasst 21 Städte und Gemeinden – die Landeshauptstadt sowie die 20 Kommunen des Umlandes.

Chef von 3300 Mitarbeitern in der Verwaltung

Die Aufgaben des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin sind mit denen eines Landrats oder einer Landrätin in Landkreisen vergleichbar. Sie sind allerdings besonders umfangreich, weil die Region Hannover mit ihren knapp 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich größer ist als alle deutschen Landkreise.

Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen.

Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. Außerdem übernimmt er repräsentative Aufgaben. Dabei wird er von drei Stellvertretern oder Stellvertreterinnen unterstützt.

Kampf gegen Corona: Beim Präsidenten laufen die Drähte zusammen

In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Zwar gibt vor allem das Land die groben Richtlinien vor, etwa bei den Kontaktbeschränkungen oder den Regeln in den Schulen. Doch bei der Ausgestaltung im Detail lag insbesondere zu Beginn der Pandemie ein großer Spielraum bei den lokalen und regionalen Behörden – und hier stand der hannoversche Regionspräsident an der Spitze.

Kür per Direktwahl

Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Die Wahl wird am 12. September stattfinden. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreichen, muss es eine Stichwahl geben zwischen den zwei Bewerbern mit den meisten Stimmen. Die Stichwahl würde am 26. September stattfinden, dem Tag der Bundestagswahl.

Von Yannick von Eisenhart Rothe