Hannover

Bei der Wahl zum Regionspräsidenten oder zur Regionspräsidentin treten acht Kandidatinnen und Kandidaten an. Mit der relativ hohen Zahl an Bewerbungen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nicht schon am 12. September, sondern erst beim Stichwahltermin am 26. September entschieden wird, wer neue Regionspräsidentin oder neuer Regionspräsident wird.

Eine Stichwahl ist dann nötig, wenn kein Kandidat oder keine Kandidatin einen Stimmanteil von mehr als 50 Prozent erreicht. In der Stichwahl treten die zwei Kandidaten mit den besten Stimmergebnissen gegeneinander an. Amtsinhaber Hauke Jagau, der die letzte Stichwahl für die SPD knapp vor CDU-Bewerber Axel Brockmann gewonnen hatte, bewirbt sich nicht mehr.

Steffen Krach kandidiert für die SPD. Quelle: Katrin Kutter

Christine Karasch tritt für die CDU an. Quelle: Tim Schaarschmidt

Frauke Patzke ist Kandidatin der Grünen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aussichtsreichste Kandidaten sind der Staatssekretär im Berliner Senat Steffen Krach (SPD), die Regionsdezernentin für Umwelt, Planung und Bauen Christine Karasch (CDU) und die Referatsleiterin im Landeswissenschaftsministerium Frauke Patzke von den Grünen.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten

Siegfried Reichert (AfD) Quelle: privat

Für die AfD tritt Siegfried Reichert aus Sehnde an. Der Kandidat will die Ausgaben „stetig zum Wohl der Kommunen und Bürger auf den Prüfstand stellen“.

Michael Kleen (Freie Wähler) Quelle: privat

Den Laatzener Michael Kleen haben die Freien Wähler nominiert. Er will den Klimaschutz stärken und mehr Schulen ans Glasfasernetz anschließen. Außerdem will Kleen die Restabfallsäcke im Umland zugunsten von Tonnen abschaffen.

Bruno Adam Wolf (Piraten) Quelle: Moritz Frankenberg

Die Piraten gehen mit dem Journalisten Bruno Adam Wolf ins Rennen, er sitzt seit der letzten Kommunalwahl in der Regionsversammlung und auch im Rat der Landeshauptstadt. Im Rennen um den Oberbürgermeisterposten in Hannover erreichte er 2019 ein Ergebnis von 1,3 Prozent.



Für „Die Basis“, die ihr Wählerpotential vorrangig bei sogenannten „Querdenkern“ sucht, will mit Andrea Krause Stimmen sammeln.



Und die Satirepartei „Die Partei“ schickt die Berliner Musikerin Katarina Piens ins Rennen, die sich selbst Pilocka Krach nennt.

Für die 84 Sitze in der Regionsversammlung hat der Wahlausschuss der Region 714 Bewerbungen zugelassen. Die beiden ältesten Kandidaten sind 1939 geboren, die sieben jüngsten 2003. Neben 13 Parteien treten zwei Wählergemeinschaften an und es gibt einen Einzelbewerber.

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Was macht eigentlich die Regionsversammlung? Die Regionsversammlung ist das wichtigste politische Entscheidungsorgan der Region Hannover. Sie besteht aus gewählten 84 Mitgliedern. Das 85. stimmberechtigte Mitglied ist der Regionspräsident. Die Region Hannover ist ein bundesweit ungewöhnlicher Zusammenschluss des Zentrums (Stadt Hannover) mit 20 Umlandkommunen. Dabei müssen die Interessen so unterschiedlicher Städte wie Hannover mit 532.000 Einwohnern und einem Etat von 2,3 Milliarden Euro und Hemmingen mit 19.000 Einwohnern und einem Etat von 40 Millionen Euro ausgeglichen werden. Die Regionsversammlung tagt öffentlich im Haus der Region in der Hildesheimer Straße in Hannover und trifft wichtige politische Entscheidungen für die Region. Zum Beispiel legt sie den 2,4 Milliarden Euro starken Haushalt der Region fest – die Kommunalpolitiker entscheiden also, wofür das Geld ausgegeben wird und ob Abgaben erhöht oder gesenkt werden, etwa die Müllgebühren. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Von Mathias Klein