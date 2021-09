Hannover

In wenigen Tagen wählen die Bewohner der Region Hannover eine neue Regionspräsidentin oder einen Regionspräsidenten. Echte Chancen auf einen Sieg haben die Vertreter von SPD, CDU und Grünen. Die HAZ will die Spitzenkandidaten jeweils mit umstrittenen Themen konfrontieren, und zwar nicht in der Wohlfühlzone eines Hörsaals oder des eigenen Büros, sondern direkt vor Ort im Gespräch mit Betroffenen.

Langfristig Stadtbahn, kurzfristig Busse: CDU-Kandidatin Christine Karasch erklärt ihre Sichtweise zur Anbindung der Wasserstadt. Quelle: Villegas

CDU-Kandidatin Christine Karasch hat die HAZ zu einer Diskussion über den öffentlichen Nahverkehr eingeladen – am Rande des Neubaugebiets der Wasserstadt im Stadtteil Limmer. Dort entsteht ein neues Stadtviertel für Tausende Bewohner. Aber wie die Menschen mit Bus und Bahn in die City oder in andere Viertel gelangen können, bleibt umstritten. Unklar ist auch, wie mehr Umlandbewohner ermuntert werden können, ihre Autos stehen zu lassen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Für den öffentlichen Nahverkehr ist die Regionsverwaltung zuständig, als deren mögliche neue Chefin muss sich Karasch etwas überlegen.

Wasserstadt: Wie kann das Neubaugebiet ans Nahverkehrsnetz angeschlossen werden?

Schwere Lastwagen rumpeln die Straße entlang, Staub wirbelt auf, im Hintergrund reckt sich der alte Conti-Turm in die Höhe, Kräne kreisen über Rohbauten. Wir treffen uns mit Karasch, aktuell Regionsdezernentin für Umwelt, Planung und Bauen, auf dem Baugebiet der Wasserstadt in Limmer. Die 52-Jährige kommt mit dem Fahrrad. Monika Neubacher-Fesser, künftige Bewohnerin der Wasserstadt, ist aus Limmer zu Fuß hinüberspaziert. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

„Jeden Tag gibt es schon jetzt Staus auf der Wunstorfer Straße neben dem Neubaugebiet. Wie soll die Straße noch mehr Verkehr aufnehmen?“, fragt sie. Tatsächlich ist das der Plan der Region: Der neue Stadtteil soll mit zusätzlichen Bussen ans Nahverkehrsnetz angebunden werden. Ein Stadtbahnanschluss sei nicht wirtschaftlich, heißt es bisher. „Aber die 700er-Busse sind schon jetzt überfüllt“, sagt die künftige Wasserstadt-Bewohnerin.

Im Umland immer auch aufs Auto angewiesen: CDU-Kandidatin Christine Karasch wohnt selbst im Umland. Quelle: Villegas

Langfristig Stadtbahn bis nach Seelze, kurzfristig mehr Busse

Karasch zuckt die Achseln. Einen Stadtbahnanschluss würde auch sie favorisieren, aber das sei nicht so einfach. „Die Wunstorfer Straße ist zum Teil sehr schmal. Ein zusätzliches Gleisbett für eine Bahn zu bauen dürfte technisch schwierig werden“, sagt sie. Dennoch könne man eine Verbindung zur Wasserstadt herstellen, wenn eine neue Linie bis nach Seelze führte. „Wir müssen in Seelze die Siedlungsentwicklung klären“, sagt Karasch. Kommen Neubaugebiete hinzu, steigen mehr Menschen in die Bahn, folglich wäre der Betrieb der Linie wirtschaftlich.

Der Bau einer neuen Bahnlinie dauert erfahrungsgemäß viele Jahre. Die ersten Wohnungen in der Wasserstadt sind aber im kommenden Jahr fertig. Das bedeute, sagt Karasch, dass die Wasserstadt-Bewohner zunächst mit Bussen vorlieb nehmen müssen. Neubacher-Fesser verzieht das Gesicht, und ADFC-Vertreter Dirk Hillbrecht ist fassungslos.

ADFC: Ausbau von Radwegen rund um die Wasserstadt nötig

„Ich halte es für einen schweren Fehler, dass hier ein Neubaugebiet geplant wird, ohne die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ausreichend in den Blick zu nehmen“, sagt Hillbrecht. Da könne man auch nicht auf eine mögliche Bahnlinie nach Seelze in ferner Zukunft verweisen. Umso nötiger sei es, sagt Hillbrecht, Radwege auszubauen und Brücken über die angrenzenden Wasserstraßen zu schlagen.

Wasserstadt-Bewohnerin Neubacher-Fesser stimmt zu. „Schon jetzt sind die Radwege an den Kanälen hoch frequentiert. Auch durch die vielen Jogger wird es eng“, sagt sie. Und was hält sie von einer Seilbahnverbindung zwischen Wasserstadt und Zentrum, wie sie die Ratspolitik diskutiert? Neubacher-Fesser wiegt den Kopf. „Die Gondeln sollten nicht an meinem Balkon vorbeiführen“, sagt sie.

Umland-Anbindung: 20 Minuten mit dem Auto, eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Für Johanna Rump sind das Luxus-Probleme. Die Studentin hat viele Jahre in der Wedemark gelebt und wohnt seit ein paar Wochen in der List. „Wenn ich früher zur Uni wollte, habe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Tür zu Tür länger als eine Stunde gebraucht, mit dem Auto fuhr ich 20 Minuten“, erzählt sie. Zwar sei das S-Bahn-Netz ein großer Vorteil, aber Dörfer wie Resse und Abbensen seien noch immer schlecht angebunden. „Zudem fährt die letzte S-Bahn von Hannover ins Umland an Wochenenden gegen 1.30 Uhr“, sagt die 22-Jährige. Danach müsse man auf die nächste Bahn in den frühen Morgenstunden warten.

Wasserstadt-Bewohnerin Monika Neubacher-Fesser (Mitte) wünscht sich eine Stadtbahnanbindung. Quelle: Villegas

Karasch versucht nicht, die schlechten Anbindungen schönzureden. „Da gibt es tatsächlich Luft nach oben“, räumt die Dezernentin ein, die selbst im Umland wohnt. Sie setzt Hoffnung auf den Ausbau von Fahrradrouten zwischen den Kommunen. Studentin Rump hakt ein. „Im Winter sind die Radwege meist nicht geräumt“, sagt sie. Mehr Buslinien und eine höhere Frequenz der S-Bahnen seien aus ihrer Sicht wünschenswert.

Kein Geld für zusätzliche Busse und S-Bahnen?

Die CDU-Kandidatin will nicht grundsätzlich widersprechen, führt aber das Kostenargument ins Feld. „Der öffentliche Nahverkehr verursacht ein jährliches Defizit von 40 Millionen Euro. Das muss man erst mal kompensieren“, sagt sie. Darum stehe sie auch der Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen kritisch gegenüber. Zudem müsse man den Ausbau von Strecken finanzieren. Fahrradclub-Vertreter Hillbrecht will das so nicht stehenlassen. „40 Millionen Euro sind gut investiertes Geld, wenn viele Menschen befördert werden“, sagt er. Und wenn ein paar mehr Buslinien nötig seien, dann müsse dafür eben Geld ausgegeben werden.

Studentin Johanna Rump (rechts) aus der Wedemark war viele Jahre aufs Auto angewiesen, um zur Uni zu gelangen. Quelle: Villegas

Karasch wird jetzt grundsätzlich. Im Umland werde man immer auch aufs Auto angewiesen sein, meint sie. Der öffentliche Nahverkehr könne das Auto nicht komplett ersetzen, wohl aber dazu beitragen, dass sich der Autoverkehr reduziere. „Wir wollen daher die Park-and-Ride-Plätze ausbauen, damit die Menschen weniger mit dem Auto in die City Hannovers fahren“, sagt Karasch. Warum nicht auch Standplätze für Fahrräder schaffen?, hakt Hillbrecht ein.

Ältere Menschen aufs Auto angewiesen

„Wir müssen auch an ältere Menschen denken, die nicht so mobil sind“, wendet Neubacher-Fesser ein und bekommt Schützenhilfe von Rump. „Meine Großeltern leben in Holtensen und können keineswegs mit dem Rad zum S-Bahnhof fahren. Die sind aufs Auto angewiesen“, sagt sie. Zugleich plädiert Rump für Fahrradparkhäuser in der Nähe von S-Bahn-Stationen. Sie warnt: „Es ist immer ein Risiko, gute Räder in der Nähe der Bahnhöfe abzustellen.“

Am Ende herrscht versöhnliche Stimmung zwischen den Gesprächsteilnehmern. Karasch und Hillbrecht schwingen sich auf ihre Räder, Neubacher-Fesser geht zu Fuß nach Hause und Rump steigt ins Auto, um ihre Eltern in der Wedemark zu besuchen.

Was macht eigentlich ein Regionspräsident? Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das hauptamtliche Oberhaupt der Verwaltung der Region Hannover. Das Amt ist unter diesem Namen einmalig in Deutschland, weil die Region Hannover ein außergewöhnliches Konstrukt ist. Das Regionsoberhaupt ist Chef oder Chefin von knapp 3300 Beschäftigten der Regionsverwaltung. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin gibt die Leitlinien der Politik vor und muss die Beschlüsse der Regionsversammlung mit seiner Verwaltung umsetzen. Die Region ist zum Beispiel zuständig für die Müllabfuhr, den Nahverkehr, Krankenhäuser und Gesundheitswesen, Umwelt und Naturschutz, Regionalplanung, Wirtschaftsförderung und Berufsschulen. Der Regionspräsident ist Mitglied der Regionsversammlung und sitzt im Aufsichtsrat wichtiger Tochterunternehmen der Region, zum Beispiel beim Zoo und beim Klinikum. In der Pandemie kam dem Regionspräsidenten eine besondere Stellung zu. Das Gesundheitsamt der Region ist die entscheidende Behörde, was die Einführung und Durchsetzung der lokalen Corona-Regelungen angeht. Präsident oder Präsidentin werden in einer direkten Wahl gewählt. Bisher dauerte eine Amtszeit sieben Jahre. Das ändert sich jetzt: Das kommende Regionsoberhaupt wird 2021 für fünf Jahre gewählt. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Von Andreas Schinkel