Hannover

Wer in Hannover eine Wohnung sucht, muss viel Geduld mitbringen. Und wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten. Dabei kommen jene Parteien zu Wort, die bereits im Rat vertreten sind und sich noch einmal zur Wahl stellen.

Darum geht es:

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Immobilien-Kaufpreise in Hannover nahezu verdoppelt. Eine solche Steigerung weist kaum eine andere Großstadt auf. Auch die Mieten sind in Hannover stetig nach oben geklettert. 8,46 Euro pro Quadratmeter beträgt die durchschnittliche Kaltmiete inzwischen. Bei Neubauten ist der Wert meist erheblich höher, bei Altbauten oft nur in Randlagen geringer. Auch Gewerbeflächen sind rar. Für Unternehmen, die sich in Hannover ansiedeln wollen, wird es immer schwieriger, geeignete Flächen zu finden. Baufirmen beklagen, dass die Behörden viel Zeit brauchen, um Bauanträge zu prüfen und zu genehmigen.

Was steckt dahinter?

Hannover ist eine wachsende Stadt. Seit 2013 hat die Bevölkerung um 20.000 Menschen zugenommen. Das hat sich auch auf den Wohnungsmarkt ausgewirkt. Begehrt sind Wohnungen in hippen, citynahen Vierteln wie Linden, Nordstadt, List und Südstadt. Zwar hat die Stadt mit ihrer Wohnbauoffensive Tausende neuer Wohnungen geschaffen, doch eine Entspannung des Marktes macht sich bisher nicht bemerkbar. Für Entlastung könnten große Neubaugebiete wie Kronsberg-Süd und die Wasserstadt Limmer sorgen. Zudem will die Bauverwaltung dafür sorgen, dass Bauanträge digital eingereicht und bearbeitet werden können.

Das sagen die Parteien:

SPD: Die SPD verspricht, in den kommenden fünf Jahren bis zu 10.000 neue Wohnungen zu schaffen, vor allem für mittlere Einkommen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova sei dafür eine „unverzichtbare Partnerin“, heißt es im Wahlprogramm. Zudem will sich die SPD dafür einsetzen, dass die Mietpreisbremse „konsequent angewendet“ wird.

CDU: Auch die CDU fordert „Neubauten vermehrt im mittleren Preissegment“, wie es im Wahlprogramm heißt. Zudem schlägt die CDU vor, eine „städtische Entwicklungsgesellschaft“ zu gründen, die Grundstücke aufkauft und entwickelt. Bauanträge sollen schneller und digital bearbeitet werden.

Grüne: Den Grünen ist der „Erhalt sozialer Vielfalt und bezahlbaren Wohnraums“ wichtig, wie es im Programm heißt. Daher müsse die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova ihre Gewinne in den Wohnungsbau investieren. Luxussanierungen wollen die Grünen mit allen rechtlichen Mitteln entgegenwirken.

Linke: Die Linke wünscht sich 2000 zusätzliche Wohnungen in Hannover. Bei privaten Bauvorhaben sollen 50 Prozent der Wohnungen zum Sozialtarif angeboten werden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova brauche mehr Kapital, heißt es im Programm.

AfD: Die AfD macht sich für eine „Verdichtung mit Augenmaß“ innerhalb des Stadtgebiets stark, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Auch der soziale Wohnungsbau müsse ausgeweitet werden, heißt es im Programm. Mietpreisbremsen erteilt die AfD eine Absage.

FDP: Die FDP stemmt sich gegen eine „Überregulierung“ des Wohnungsmarktes und will die Bautätigkeit ankurbeln. Baugenehmigungen sollen digitalisiert und beschleunigt werden.

Hannoveraner: Im Programm der Hannoveraner finden sich keine Positionen zum Thema Wohnungsknappheit.

Die Partei: Im Wahlprogramm der Satirepartei fehlt eine Position zum Thema Wohnungsnot.

Piraten: Die Piraten verweisen auf ihr Kommunalwahlprogramm von 2016. Dort ist zu lesen, dass der Wohnungsbau „mit ausreichenden und angemessenen Mitteln“ gefördert werden müsse.

Von Andreas Schinkel