Zwar spricht alles für eine enge Zusammenarbeit zwischen SPD und Grünen in der neuen Regionsversammlung, aber noch gibt es keine Wahlempfehlung der Grünen für die Stichwahl zum Regionspräsidenten zugunsten von Steffen Krach. Am 26. September tritt der SPD-Mann Krach im direkten Vergleich gegen CDU-Kandidatin Christine Karasch an. Im ersten Wahlgang hatte kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten.

Grüne trafen sich mit SPD und CDU

Am Montag hatte sich die Grünen-Regionsvorsitzende Anne Dalig mit den Vorsitzenden von SPD, Claudi Schüßler, und CDU, Hendrik Hoppenstedt, getroffen. Es seien keine Verhandlungen sondern Gespräche zum Kennenlernen gewesen, betont die Grünen-Chefin am Dienstag.

Offenbar hat aber bereits der Poker um die inhaltliche Ausrichtung einer rot-grünen Koalition begonnen. Bei den Treffen habe sie klar gemacht, dass für eine mögliche Koalition und damit auch für eine Wahlempfehlung der Grünen die Wahlkampfthemen ihrer Partei sehr ernst genommen werden müssten, sagt Dalig. Dabei gehe es vor allem um das Programm zum Klimaschutz, das die Grünen-Regionspräsidentenkandidatin Frauke Patzke gemeinsam mit ihrer Partei vorgelegt hatte. In dem Programm fordern die Grünen unter anderem eine Verdoppelung der Flächen für Windenergie, den schnelleren Bau von Radwegen und eine bessere, digitale Verknüpfung der Verkehrssysteme vor. Dalig macht aber deutlich, dass es mit der SPD und ihrem Regionspräsidentenkandidaten Krach deutlich mehr Übereinstimmungen gebe als mit der CDU und Karasch.

„Bei uns geht gründlich vor schnell“, sagt die SPD-Vorsitzende Schüßler. Ihre Partei müsse sich die Punkte der Grünen zunächst einmal noch genau anschauen, dann werde man miteinander reden. Natürlich würde sich die SPD über eine „Wahlempfehlung für Steffen Krach riesig freuen“, sagt sie. Man müsse aber auch an die Menschen denken, die nicht zur Kommunalwahl gegangen seien, sich aber wegen der Bundestagswahl an der Stichwahl beteiligen würden.

