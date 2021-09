Hannover

Am Sonntagabend um 20.29 Uhr greift Ministerpräsident Stephan Weil in der Gaststätte Nordkurve zum Mikrofon und verkündet: „Eine gute Zeit für Hannover: Gestern haben die Roten gewonnen, heute haben die Roten gewonnen.“ Er meint damit einmal den 1:0-Sieg von Hannover 96 in der 2. Liga gegen den St. Pauli am Sonnabend und außerdem die Ergebnisse für die SPD bei der Kommunalwahl am Sonntag, nachdem die ersten Stimmen ausgezählt sind. Die Genossen in der Nordkurve johlen und klatschen, manche haben schon ein paar Bierchen intus. So kann es weitergehen, denken sie.

Zur selben Zeit betrauern die Grünen im Alten Magazin in der Südstadt das Scheitern von Frauke Patzke, ihrer Kandidatin fürs Regionspräsidentenamt. Es gibt Applaus, man umarmt sich und versichert, alles gegeben zu haben. Die Wahlgrafiken auf den Bildschirmen werden von roten Balken angeführt. Naja, denken manche.

Erst Enttäuschung, dann Euphorie bei der Wahlparty der Grünen: Frauke Patzke (rechts) hat die Stichwahl bei der Wahl zur Regionspräsidentin verpasst. Quelle: Christian Behrens

Das Blatt wendet sich nach Mitternacht

Kurz vor Mitternacht beginnt sich das Blatt zu wenden. Die Grünen holen bei der Ratswahl auf. Der grüne Balken auf den Bildschirmen wächst unaufhaltsam und nähert sich Stück für Stück dem roten. Disco-Stimmung herrscht im Theatersaal des Alten Magazins. „Wenn wir nicht rausgeworfen worden wären, hätten wir weitergetanzt“, sagt Hannovers Grünen-Chefin Greta Garlichs.

Zu dem Zeitpunkt ist in der Nordkurve nur noch wenig los. Die meisten Genossen sind beseelt vom Erfolg nach Hause gegangen. „Als ich morgens auf die endgültigen Zahlen blickte, konnte ich es kaum glauben“, erzählt ein Sozialdemokrat. Die Grünen haben die SPD überholt – die einstmals rote Hochburg Hannover ist gefallen.

Historischer Tiefstand für die SPD

Tatsächlich hat die SPD in der Stadt Hannover ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Nur noch 27,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler trauen es den Genossen zu, die richtigen Antworten auf drängende Zukunftsfragen zu finden. Das sind 3,7 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Kommunalwahl vor fünf Jahren. Die Grünen haben mehr als elf Prozentpunkte zugelegt und sich einen hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten vor der SPD erkämpft. Sie sind damit formell stärkste politische Kraft in Hannover, auch wenn sie ebenso wie die SPD über 18 Sitze im Rat verfügen. Zusammen mit der Stimme von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bilden sie aber faktisch die größte Fraktion im neuen Rat. Damit endet eine Ära, denn bisher war stets die SPD die stärkste Fraktion.

SPD: „Wir müssen sehen, woher wir kommen“

Anruf am Morgen nach der Wahl beim SPD-Parteichef Adis Ahmetovic. Seine Stimme klingt belegt. Wie die Stimmung in der Partei sei? „Sehr gut“, betont der 27-Jährige. Niemand sei depressiv, schließlich sei man „fast“ stärkste Kraft geworden und liege nur 686 Stimmen hinter den Grünen. Aber klar, diese Stimmen hätte man gerne noch mitgenommen, räumt er ein, am besten noch ein, zwei Stimmen obendrauf.

Manche in der SPD teilen die optimistische Einschätzung nicht. „Letztlich haben wir noch einmal Wählerstimmen verloren“, sagt ein Genosse. Klarer Wahlsieger seien die Grünen, daran gebe es nichts zu deuteln. Parteichef Ahmetovic macht eine andere Rechnung auf. „Wir müssen sehen, woher wir kommen“, sagt er.

Die Stimmung ist „sehr gut“: Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Quelle: Samantha Franson

2019 bei der Oberbürgermeisterwahl habe SPD-Kandidat Marc Hansmann nur 23,5 Prozent der Stimmen bekommen – das reichte nicht einmal für die Stichwahl. Und vor drei Monaten habe die SPD im Bundestrend noch bei 15 Prozent gelegen. „Jetzt begegnen sich SPD und Grüne auf Augenhöhe“, sagt Ahmetovic. Das sei schon ein Erfolg.

Grüne laden zu Koalitionsverhandlungen

Wie sich die Perspektiven ändern. Bilden die Grünen jetzt die Messlatte in Hannover? So ganz können manche in der Ökopartei ihren Erfolg noch nicht fassen. „Das war mehr, als wir erwartet haben“, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Jetzt liege es an ihnen, zu Koalitionsverhandlungen einzuladen. Bisher war dies stets der SPD als stärkster Kraft vorbehalten.

Bereits in den kommenden Tagen sollen erste Sondierungsgespräche zwischen Grünen und SPD stattfinden. Das Zepter schwingen dabei die jeweiligen Parteivorsitzenden. Grünen-Chefin Garlichs gibt sich staatstragend. „Als stärkste Kraft ist es unsere Pflicht, ein stabiles Bündnis zu schmieden“, sagt sie. Und natürlich werde man auf die SPD zugehen, dennoch wolle man „losgelöst von allen Selbstverständlichkeiten“ die Lage sondieren. „Wir wollen keinen Dauer-Zoff in einer Koalition“, betont Garlichs.

„Als stärkste Kraft ist es unsere Pflicht, ein stabiles Bündnis zu schmieden“: Die Vorsitzende des hannoverschen Grünen, Greta Garlichs. Quelle: Ilona Hottmann

Für eine Partei, die seit Jahrzehnten zusammen mit der SPD die Stadt regiert, klingt das fast schon unterkühlt. Doch nicht erst mit dem Bruch des Dreier-Bündnisses (SPD, Grüne, FDP) kurz vor den Sommerferien ist das Vertrauen zwischen Roten und Grünen schwer beschädigt worden.

SPD feuert gegen Onay

Seit die SPD das Oberbürgermeisteramt an die Grünen verloren hat, sparen die Genossen nicht mit Kritik. Sie sticheln gegen OB Onay mal mehr mal weniger offensiv. Seien es die Staus rund um die gesperrte Raschplatz-Hochstraße, seien es die Verzögerungen bei der Briefwahl – stets sind die Genossen schnell dabei, Onay und der Stadtverwaltung handwerkliche Fehler vorzuwerfen.

Die Grünen murren und werfen dem Bündnispartner eine nie verwundene „narzisstischer Kränkung“ seit der verlorenen OB-Wahl vor. Dabei verschweigen die Grünen, dass sie während der Regierungszeit von Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) eine Art bündnisinterne Opposition bildeten. Während die SPD lange an Schostok festhielt, noch als dieser bereits im Fokus staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen stand, gingen die Grünen auf Distanz – wohl auch um Schaden von sich abzuwenden.

Tiefe Risse hat das Vertrauen zwischen SPD und Grünen vor allem durch die gescheiterte Wahl von Anja Ritschel (Grüne) zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin bekommen. Die Wunschkandidatin Onays fiel im Juli bei der geheimen Wahl im Rat durch, weil mehrere Rebellen in den Reihen von SPD und FDP gegen Ritschel gestimmt haben. Onay musste zähneknirschend eine persönliche Niederlage einräumen. Das haben die Grünen nicht vergessen.

Rechnerisch sind mehrere Koalitionen denkbar

Dennoch stehen jetzt alle Zeichen auf eine grün-rote Koalition. Rechnerisch wären auch ein Deutschland-Bündnis (SPD, CDU, FDP) und eine Jamaika-Koalition (Grüne, CDU, FDP) denkbar. Doch realistisch sind solche Partnerschaften nicht. Womöglich dienen sie als Drohkulisse, falls die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD stocken.

„Politik wird von Menschen gemacht“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Man müsse persönlich miteinander klarkommen, und auch die inhaltlichen Schnittmengen sollten groß sein. „Legt man die Wahlprogramme von SPD und Grünen übereinander, ist das schon der Fall“, meint Kelich. Klar dürfte für beide Parteien auch sein, dass sie nicht noch einmal ein loses Bündnis eingehen, wie in der vergangenen Ratsperiode zusammen mit der FDP, sondern einen Koalitionsvertrag aufsetzen. Sicher ist sicher.

Von Andreas Schinkel