Hannover

Die Satirepartei Die Partei rechnet sich Chancen aus, bei der Kommunalwahl im Herbst erneut Mandate im Rat und in den Bezirksräten erringen zu können. Am Wochenende hat die Partei ihre Kandidaten nominiert. Auf Platz eins der Ratsliste im Wahlbereich Nord steht der Kult-Kioskbesitzer Marc-Oliver Schrank, bekannt als Onkel Olli. Als Spitzenkandidat für den Bereich Linden-Limmer tritt der derzeitige Fraktionschef der Partei, Julian Klippert, an.

Satiriker wollen Zahl ihrer Mandate verdoppeln

Die Satiriker, die auch sachpolitische Anträge stellen insbesondere zu den Themen Kultur und Soziales, hoffen, die Zahl ihrer Mandate im Rat von zwei auf vier zu verdoppeln. Anlass zum Optimismus gibt ihnen das Ergebnis bei der Europawahl 2019, das bei gut 4 Prozent lag.

Andreas Schinkel