Stadtbahnanschlüsse für die Wasserstadt Limmer und die neue Medizinische Hochschule Hannover (MHH), mehr Park-and-ride-Plätze, mehr Wohnungen und weniger Streit zwischen Regionsverwaltung und Kommunen – das sind einige der Kernforderungen im neuen Kommunalwahlprogramm der Regions-CDU. „Wir haben das Programm in einem umfangreichen Beteiligungsprozess erarbeitet“, sagt der Chef des Verbands, Hendrik Hoppenstedt.

Bekanntmachen soll das Programm die Kandidatin der CDU für das Regionspräsidentenamt, Christine Karasch. „Sechs Schwerpunktthemen will ich in den ersten 100 Tagen meines Amts in Angriff nehmen, so ich gewählt werde“, kündigt Karasch an. Zudem komme es ihr darauf an, dass sich die Stimmung zwischen Regionsverwaltung und Kommunen verbessere. „Die Klagen von Kommunen gegen die Region haben zugenommen, das ist kein gutes Zeichen“, sagt sie.

Klimaschutz: Die Regions-CDU will die Folgen des Klimawandels bekämpfen, etwa Wasserknappheit. Mit einer „Solaroffensive“ will die CDU mehr Hauseigentümer ermuntern, Fotovoltaikanlagen zu installieren.

Mobilität: Die CDU spricht sich jetzt auch für das 365-Euro-Jahresticket beim Bus- und Stadtbahnverkehr aus. „Die Finanzierung muss über eine Bundesförderung gesichert werden“, sagt Karasch. Zudem sollen die Wasserstadt Limmer und die neue MHH ans Stadtbahnnetz angeschlossen werden. „Die Linie könnte weiter bis nach Seelze führen“, sagt der Chef der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek. Der öffentliche Nahverkehr müsse „richtig groß gedacht werden“, meint er. Zudem will die CDU Park-and-ride-Plätze ausbauen. „Wir haben derzeit 7000 Parkplätze für 170.000 Pendler, das darf nicht so bleiben“, sagt Karasch.

Digitalisierung: Die CDU will sich für einen Breitbandausbau im ländlichen Raum einsetzen.

Gesundheit: Die CDU will die Standorte des Klinikums Region Hannover erhalten.

Wohnen: Die Wohnbauinitiative aus dem Jahr 2016 möchte die CDU erweitern, sodass vermehrt Wohnungen für mittlere Einkommen entstehen.

Wirtschaft: Die CDU setzt auf eine bessere Wirtschaftsförderung und eine gezieltere Vermarktung der Region als Tourismusziel.

Finanzieren wollen die Christdemokraten ihre Investitionen durch „Umverteilungen“ innerhalb der Regionsverwaltung. „Wir müssen uns einer konsequenten Aufgabenkritik stellen“, sagt Karasch. Klar sei, dass die Vorhaben nicht allein durch Aufnahme neuer Schulden gestemmt werden können.

