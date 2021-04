Hannover

Wohnungen bauen, Arbeitsplätze erhalten und Familien stärken – mit diesen Schwerpunktthemen will Hannovers SPD in den Kommunalwahlkampf ziehen. Viele Monate hat die Partei an ihrem Wahlprogramm, dem „Hannover Plan“, gearbeitet, hat unter anderem mit Sportvereinen, Kulturschaffenden und Unternehmern gesprochen. Eine der Kernforderungen, die aus den Online-Diskussionen entstanden sind, lautet, 10.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026 zu schaffen. Endgültig beschließen wird die Partei ihr Wahlprogramm bei einer Versammlung am 8. Mai. „Wir werden die Wahl gewinnen“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic selbstbewusst.

SPD will Bürger außerhalb der Partei mobilisieren

Die SPD hat mehr als 4000 Mitglieder in Hannover. Mithilfe der Programm-Diskussionen versucht sie, nicht nur Parteigänger zu mobilisieren, sondern auch Bürger außerhalb der SPD zu erreichen. „Wir haben Flyer in die Briefkästen der Menschen geworfen und auf unsere Dialogveranstaltungen aufmerksam gemacht“, sagt Co-Parteichefin Ulrike Strauch. Mehrere Online-Gespräche zur Entwicklung der Innenstadt habe man anberaumt, zudem sollen 20 Stadtteildialoge Bürger an einen Tisch bringen. Einige der Formate seien bereits gelaufen, andere folgten noch.

„Hannover muss Hauptstadt der Familien werden“

Schon jetzt hat die SPD Klarheit über ihre zentralen Themen gewonnen. „Hannover muss Hauptstadt der Familien und Kinder werden“, findet Ahmetovic. Insbesondere die Mittelschicht müsse entlastet werden – all die Krankenpfleger, Erzieherinnen, Lehrer, Angestellte und Arbeiter. Größter Kostenfaktor seien für diese Menschen die Ausgaben fürs Wohnen. „Wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schaffen, weil Familien ansonsten ins Umland ziehen“, sagt Ahmetovic. Im Übrigen habe die SPD nichts gegen Eigenheime, sagt er mit einem Seitenhieb auf die Grünen, deren Bundes-Fraktionschef Anton Hofreiter vor einigen Wochen Zweifel am Bau neuer Einfamilienhäuser angemeldet hatte.

Anknüpfen an Tradition der Arbeiterpartei

Zudem will die SPD an ihre Tradition als Arbeiterpartei anknüpfen. Angesichts der Corona-Krise seien etliche Menschen in Kurzarbeit, und vielen kleinen und mittleren Betriebe gehe es schlecht. „Wir müssen alles dafür tun, um Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Unternehmen zu retten“, sagt Ahmetovic. Wie genau die finanziell angeschlagene Stadt Hannover der lokalen Wirtschaft aus der Krise helfen soll, bleibt jedoch unklar.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht die SPD in den Bereichen Klimaschutz und Ausbau der digitalen Infrastruktur. Konkrete Inhalte will sie aber noch nicht verraten. Städtische Ausgaben für Kultur sieht die SPD nicht mehr als „freiwillige Leistungen“ an, die man gegebenenfalls streichen kann, sondern als Pflichtaufgaben.

Von Andreas Schinkel