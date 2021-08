Linden-Limmer

Seit einem Vierteljahrhundert gehört er der Fraktion der Grünen im Bezirksrat Linden-Limmer an, und seit einem Jahrzehnt ist Rainer-Jörg Grube Bürgermeister des Stadtbezirks. Und er will es noch mal wissen: Bei der Kommunalwahl am 12. September tritt der 65-Jährige erneut für den Bezirksrat an. Danach will er sich zum dritten Mal zum Bezirksbürgermeister wählen lassen, falls es in dem neu zusammengesetzten Gremium wieder eine Mehrheit für ihn gibt. „Zu viele Themen im Stadtbezirk sind unerledigt, und mein Ehrenamt macht mir nach wie vor viel Spaß“, erklärt Grube seine Motivation.

2016 war seine Wahl äußerst harmonisch verlaufen – alle Stimmberechtigten hoben für ihn die Hand. Konkurrenz gab es nicht. Das ist nun anders: Katharina-Sophia Gerking, Bezirksratskandidatin der SPD-Fraktion, will sich zudem als Bezirksbürgermeisterin bewerben und hat und dies auch auf Wahlplakaten angekündigt. „Demokratie lebt vom Wechsel“, meint sie selbstbewusst. Die 37-jährige ist im Bezirksrat ein Neuling. Im Februar kam sie als Nachrückerin in das Gremium; zuvor war sie sieben Jahre beratendes Mitglied ohne ein Mandat. Nun hat ihre Fraktion sie auf den ersten Listenplatz gesetzt.

Grüne lagen 2016 vorn

Allerdings dürfte es für Gerking nicht leicht werden. Traditionell liegen die Grünen in Linden-Limmer vorn. Vor fünf Jahren waren sie bei der Wahl zum Bezirksrat auf 32,2 Prozent der abgegebenen Stimmen gekommen (7 Bezirksratssitze), die SPD erreichte 24,5 Prozent (5 Sitze), und die Linken lagen bei 17,9 Prozent (4 Sitze). Die CDU konnte mit 9,8 Prozent zwei Sitze für sich verbuchen. Die FDP, die Piraten und „Die Partei“ bekamen jeweils einen Sitz in dem Gremium.

Mittlerweile hat sich jedoch eine Verschiebung ergeben: Gabriele Steingrube, fast 30 Jahre für die CDU im Bezirksrat aktiv, war im Februar aus der Partei ausgetreten und zur SPD-Fraktion gewechselt. Bei der Kommunalwahl kandidiert sie nun für die Sozialdemokraten. Bezirksratsmitglieder erwarten mit Spannung, wie viele frühere CDU-Wähler die im Stadtbezirk überaus beliebte Steingrube auf dem neuen politischen Ticket für sich gewinnen kann.

Wechselnde Mehrheiten im Bezirksrat

Klassische Koalitionen gibt es im Bezirksrat Linden-Limmer seit zwei Legislaturperioden nicht mehr. Eine stetige rot-grüne Zusammenarbeit wurde bereits 2011 eingestellt. Alternativ rückten die Linken stärker an die grüne Seite. In der politischen Praxis ergaben sich so wechselnde Mehrheiten. Fakt ist: Nach der Kommunalwahl werden die neu gewählten Mandatsträger aus ihrer Mitte einen Bezirksbürgermeister oder eine Bezirksbürgermeisterin bestimmen, der oder die im November gewählt wird. Das Vorschlagsrecht hat die Fraktion mit den meisten Sitzen.

„Rainer-Jörg Grube ist der Kandidat der Grünen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Steffen Mallast. Man habe sich aber entschlossen, ihn nicht auf Wahlplakaten abzubilden, weil ein Bezirksbürgermeister eben nicht direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden könne. Grundsätzlich müssten die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl abgewartet werden, sagt Mallast. Sollten die Grünen wieder Sieger sein, könnte Grube offenbar auch auf die Unterstützung der Linken bauen. „Er macht eine gute Arbeit, ist kompetent und engagiert“, sagt Luk List von den Linken, der wieder für den Bezirksrat kandidiert und den Fraktionsvorsitz anstrebt. Allerdings würde er sich von Grube künftig etwas mehr Diplomatie in Diskussionen wünschen. „Und die Bürger müssen noch mehr zu Wort kommen.“

Für ein Mandat im Bezirksrat tritt Grube dieses Mal auf Listenplatz 4 an. Aber auch der gilt als sicherer Ausgangspunkt. Dem Vernehmen nach haben die Grünen in Linden sich verständigt, ihre Liste für die Kommunalwahl im Wechsel mit einer Frau und einem Mann zu besetzen. Weil auf Platz 1 eine Kandidatin stehen muss und der zweite Platz für Mallast reserviert war, rutschte Grube zwei Plätze nach hinten. Ausschlaggebend für die Wahl eines Kandidaten oder einer Kandidatin sind letztlich aber nicht die Listenplätze, sondern die Zahl der Stimmen, die er oder sie gewinnen kann.

Grube: Zentrale Themen „noch in der Pipeline“

Für die angestrebte dritte Amtszeit als Bürgermeister will Grube zentrale Themen im Stadtbezirk wieder auf die Agenda nehmen, „die noch immer in der Pipeline sind“. Als Beispiele nennt er den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt, den verschobenen Neubau des Fössebads, den Sanierungsstau an der IGS Linden und die ungewisse Zukunft des Ihme-Zentrums, aber auch die Diskussion um einen Ausbau des Westschnellwegs.

Gerking will mehr „Sachpolitik“

Für Gerking ist ein Verkehrskonzept für die Wasserstadt eines der wichtigsten Anliegen. Auch der Bau der Hochbahnsteige werde den Stadtbezirk über Jahre prägen. Dieses Projekt hätten Grüne und Linke mit der Debatte um die Standorte zu sehr in die Länge gezogen, kritisiert die SPD-Frau. Grundsätzlich sei im Bezirksrat mehr „Sachpolitik“ nötig, es gebe in den Diskussionen „zu viele Showeinlagen“, findet sie. So sei es zum Beispiel wegen der Lärmbelastung am Grünen Hügel kaum möglich, dort Wohnungen zu errichten, wie es die derzeitige Mehrheit im Gremium fordere. Einen neuen Schwerpunkt will sie für die Sozialdemokraten mit queerpolitischen Themen setzen. Das hat auch einen persönlichen Grund: Gehrking hat eine Geschlechtsumwandlung hinter sich.

