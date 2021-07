Hannover

Mehr Ordnungskräfte, mehr Personal im Bürgerservice und mehr Tempo bei der Sanierung von Schulen – das sind im Kern die Forderungen, mit denen die CDU Hannover in den Kommunalwahlkampf geht. „Die Wahl im September sehen wir als Richtungsentscheidung“, sagt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Der Aufbruch, für den Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) einst stand, sei nicht eingetreten.

„Keine Trendwende beim Bürgerservice“

Mehr als 400 CDU-Mitglieder haben nach Angaben Oppelts am Wahlprogramm mitgewirkt und viel Arbeit investiert. Die Christdemokraten kritisieren an der aktuellen Stadtpolitik, dass im Kerngeschäft der Verwaltung – Dokumente ausstellen, Autos zulassen, Ausweise herausgeben – keine Trendwende sichtbar ist. „Noch immer müssen die Hannoveraner wochen- zum Teil monatelang auf Termine in Bürgerämtern und anderen Behörden wie der Kfz-Zulassungsstelle warten“, sagt Oppelt. Das dürfe nicht so bleiben. Vielmehr müsse die Stadt ihre Kräfte bündeln und mehr Personal für den Bürgerservice abstellen. Einher müsse die Aufstockung mit einer Digitalisierungsoffensive gehen.

Termin beim Amt innerhalb von 48 Stunden

Die CDU wünscht sich, dass Bürger einen Termin beim Amt innerhalb von 48 Stunden, spätestens aber nach sieben Tagen bekommen. „Die Stadt sollte eine Termingarantie geben“, sagt Oppelt. Das vorübergehend eingerichtete Bürgeramt im Ihme-Zentrum müsse dauerhaft bestehen bleiben. „Feuerwehrkräfte“ sollen in allen Bürgerämtern einspringen, sobald Mitarbeiter ausfallen.

Den städtischen Ordnungsdienst will die CDU von derzeit 50 auf 100 Mitarbeiter verdoppeln. Dadurch soll es möglich werden, dass die Ordnungskräfte regelmäßig in den Stadtteilen patrouillieren und nicht erst auf Zuruf einen Brennpunkt aufsuchen. Bisher beschränke sich der Dienst allzu sehr auf die Innenstadt, findet Oppelt. Zugleich müsse die Stadt auch ihre soziale Fürsorge ausbauen, etwa mehr Notschlafstellen für Obdachlose schaffen. „Obdachlose dürfen nicht auf der Straße leben“, findet der CDU-Chef.

Mehr Geld für den Radverkehr

Bei der Sanierung und dem Ausbau von Schulen und Kitas wünscht sich die CDU mehr Tempo. Es könne nicht angehen, meint Oppelt, dass es viele Jahre braucht, bis alle Schultoiletten erneuert sind. Zudem müsse die Online-Anmeldung für Kita-Plätze vereinfacht werden.

Beim Verkehr wollen die Christdemokraten an die Forderungen aus dem OB-Wahlkampf anknüpfen. Damals hatte ihr Kandidat, Eckhard Scholz, gefordert, dass Hannover Fahrradhauptstadt Deutschlands werden solle. „Wir müssen deutlich mehr Geld in den Radverkehr investieren“, sagt Oppelt.

Wie die CDU ihre Forderungen finanzieren will, bleibt unkonkret. „Durch Wirtschaftswachstum“, sagt der CDU-Chef. Die Wirtschaft in Hannover müsse mehr Dynamik entfalten, etwa durch Kooperationen mit Universität und Hochschulen.

Von Andreas Schinkel