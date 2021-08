Hannover

Wo gibt es künftig noch bezahlbaren Wohnraum? Wie entwickeln sich Handel und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt? Welche Verkehrskonzepte sollen in Zukunft die Stadt Hannover prägen? Und welche Parteien wollen künftig als Ratsmehrheit die Politik in Hannover gemeinsam gestalten?

Antworten können HAZ-Leser und HAZ-Leserinnen am Donnerstag, 19. August, erwarten. Denn dann stellen sich Fraktions- und Parteichefs der derzeit im Rat vertretenden Fraktionen bei einem Forum vor und antworten auf die Fragen der HAZ-Leserschaft.

Das HAZ-Forum um 19 Uhr ist bereits das 15. Diskussionsforum zur Kommunalwahl 2021, das live im Netz übertragen wird. In der Wahlarena am Pressehaus stellten sich schon mehr als 40 Kandidaten und Kandidatinnen für die Bürgermeisterposten im Umland Hannovers vor. Dabei ging es oft um Verkehrsanbindung, Klimaschutz vor Ort, bezahlbaren Wohnraum und die Aufenthaltsqualität – Themen, die auch in Hannover eine große Rolle spielen. Nun sind die Fraktions- und Parteichefs der Ratsparteien zu Gast. Neun Gäste sind bei der Diskussion dabei, die HAZ-Redakteur Heiko Randermann leiten wird.

Vertreter des ehemaligen Ampelbündnis diskutieren miteinander

Am Forum nehmen auch drei Vertreter des ehemaligen Mehrheitsbündnisses im Rat der Stadt teil. Lars Kelich (SPD) trifft auf Daniel Gardemin (Grüne) und Patrick Döring (FDP). Für die CDU hat sich Thomas Klapproth angekündigt, für Die Linke kommt Dirk Machentanz, für die Piraten Adam Wolf, für die AfD Jörn König, für die Hannoveraner Jens Böning und für „Die Partei“ Juli Klippert. HAZ-Leser und Leserinnen können ihre Fragen schon jetzt per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Wahl-Forum Hannover“ schicken. Alle Interessierten können die Diskussion der Kandidaten per Livestream auf HAZ.de verfolgen. Dafür ist ein HAZ-Plus-Abo notwendig. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Von Jan Sedelies