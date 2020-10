Hannover

Wird die SPD-Ratsfraktion nach der Kommunalwahl fast nur aus Männern bestehen? Die Gefahr besteht, denn derzeit bewerben sich zwölf Männer und nur zwei Frauen für einen sicheren Platz auf den Ratslisten. „Sicherer Platz“ – das bedeutet für die Genossen jeweils Rang eins in den einzelnen Wahlkreisen. Die Parteibasis befürchtet, bei der Wahl im September ein so schlechtes Ergebnis zu erzielen, dass alle nachfolgenden Plätze zumindest unsicher sind.

Der Parteispitze ist der Männerüberhang ein Dorn im Auge. „Das bereitet mir Bauchschmerzen“, sagt Parteichefin Ulrike Strauch. Sie erarbeitet jetzt einen Kriterienkatalog, der die Kandidatenaufstellung der Parteibasis leiten soll.

Parteichefin: Ziel sind 40 Prozent Frauen auf ersten Plätzen

„Unser Ziel ist, 40 Prozent der ersten Plätze in den Wahlkreisen mit weiblichen Kandidaten zu besetzen“, sagt Strauch. So stehe es im Statut des SPD-Bezirksverbands, und so sei es auch im Kriterienkatalog formuliert. Zudem sollen diejenigen, die sich um ein Mandat bewerben, einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und die nötige Zeit für das Ehrenamt aufbringen können.

Die meisten Ortsvereine, die Basisorganisationen der SPD, stellen ihre Listen in den kommenden Wochen auf. Im April wird eine Delegiertenversammlung endgültig darüber entscheiden, wer für die SPD bei der Kommunalwahl im September antritt. Sollten bis dahin immer noch zu viele Männer auf den ersten Plätzen stehen, behält sich der Parteivorstand vor, die Vorschläge der Basis zu kippen. „Das kann zu erheblichen Verwerfungen führen und sollte vermieden werden“, sagt Strauch.

Mögliche Kampfkandidatur in Kirchrode-Bemerode-Wülferode

Im Wahlkreis Kirchrode-Bemerode-Wülferode bahnt sich eine Kampfkandidatur zwischen Bezirksbürgermeister Bernd Rödel und Ratsfrau Hülya Iri an. Beide bewerben sich auf den ersten Platz der Ratsliste. Rödel lässt durchblicken, dass er seine Kandidatur zurückzieht, sollten andere Ortsvereine Frauen nicht den Vortritt lassen. „Eine Kandidatenliste, auf der überwiegend Männer stehen, könnte ich nicht vertreten“, sagt Rödel. Entscheidend sei, dass die SPD Geschlossenheit zeige.

Von Andreas Schinkel