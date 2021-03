Hannover

Ihre Kandidatur hat bei den Grünen für eine Überraschung gesorgt: Iyabo Kaczmarek, einst schillernde Gegnerin von Belit Onay bei der Oberbürgermeisterwahl, tritt bei der Kommunalwahl im Herbst in der grünen Hochburg Linden-Limmer als Spitzenkandidatin in Onays Partei an. Erst im vergangenen Jahr ist die gut vernetzte Kulturmanagerin, die nicht in allen Themen des Wahkampfs sattelfest war, in die Partei eingetreten. Ratsfraktionschef Daniel Gardemin, seit vielen Jahren Lindener Lokalpolitiker, muss sich mit Platz zwei hinter Kaczmarek begnügen. Manche Grüne erfüllt der Blitzstart der 48-Jährigen mit Skepsis, doch in der Parteizentrale reibt man sich die Hände. „Das ist eine super Sache“, heißt es aus dem Grünen-Zentrum im Senior-Blumenberg-Gang.

68 Prozent wollen Kaczmarek als Spitzenkandidatin

Dass ihr nicht alle Herzen zufliegen, zeigt sich am Abstimmungsergebnis. 68 Prozent der Grünen-Mitglieder haben am Wochenende für Kaczmarek als Spitzenkandidatin votiert, für Gardemin stimmten 83 Prozent. „Ich verstehe, dass manche zurückhaltend sind“, sagt Kaczmarek.

Übergangen scheint sich bei der Kandidatenkür niemand zu fühlen. Die Stadtteilgruppe, Basis-Organisation der Grünen vor Ort, hat Kaczmarek zuvor einstimmig für den ersten Listenplatz vorgeschlagen. Streitereien gab es dem Vernehmen nach nicht. Auch der zweitplatzierte Gardemin soll keineswegs verärgert sein. „Ich kenne ihn schon lange. Wir hatten immer tolle Gespräche ,Bei Jacqueline‘“, sagt Kaczmarek. Lindener dürften sofort wissen, was gemeint ist, für alle anderen: Es handelt sich um eine kleine Szene-Café-Bar Am Küchengarten-Ende der Limmerstraße.

Ratsfraktionschef Daniel Gardemin muss sich mit Platz zwei auf der Kandidatenliste begnügen, bleibt aber gelassen. Quelle: HAZ

Fraktionschef Gardemin auf Platz zwei

Fraktionschef Gardemin gilt bei den Grünen als Stratege. „In Linden-Limmer ist auch Platz zwei ziemlich sicher“, sagt er. Zudem verweist er auf die parteiinterne Quote, wonach in Wahlbezirken, in denen auch der zweite Platz aussichtsreich ist, stets Frauen auf die Spitzenposition gesetzt werden sollten. Die Kandidatur von Kaczmarek sieht auch er als gelungenen Coup seiner Partei. „Wir sind stolz, dass wir das geschafft haben“, sagt Gardemin.

Warum ist die Kulturmanagerin wichtig für die Grünen? 2019 trat Kaczmarek als unabhängige Einzelvertreterin zur OB-Wahl an. Sie hatte keinen Parteiapparat im Hintergrund, der für sie auf die Straße ging, Flyer verteilte, Plakate klebte und Menschen ansprach. Doch die Tochter eines Nigerianers und einer Polin ist in der Alternativ- und Kreativszene bekannt und konnte auf zahlreiche Helfer setzen. Besonders in den sozialen Medien verschaffte sie sich Aufmerksamkeit.

„Mit der AfD auseinandersetzen“

Seit 2003 arbeitet Kaczmarek als freie Kulturmanagerin, hat zahllose Projekte betreut in der Justizvollzugsanstalt ebenso wie in Altenzentren, in Schulen und Familien, vor dem Hauptbahnhof und in Stadtteilzentren. Bisweilen ist ihre Arbeit schwer zu fassen. In ihrem Steckbrief zur Kandidatenkür bei den Grünen schreibt sie: „Durch die stetige Interaktion von Mensch, Raum, Stadt und Kultur entstehen kreative Konzepte, die wiederum kreative Prozesse anregen und in Gang setzen.“ Kaczmarek geht auf jeden zu und bemüht sich um Austausch; das gilt auch für politische Gegner wie die AfD. „Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen“, sagt sie.

1,9 Prozent Stimmenanteil bei der OB-Wahl

Am Ende hat Kaczmarek bei der OB-Wahl das viertbeste Ergebnis von insgesamt zehn Kandidaten erzielt. Sie rangierte mit 1,9 Prozent Zustimmung gleichauf mit der Linken-Kandidatin Jessica Kaußen. Bei den Grünen verursachte das Stirnrunzeln. „Sie wildert in unserem Revier“, hieß es. Doch kurz vor der Stichwahl im November wendete sich das Blatt. Kaczmarek schlug sich auf die Seite von Onay und sprach eine Wahlempfehlung aus. Onay gewann die Stichwahl und zog als erster Grüner Oberbürgermeister ins hannoversche Rathaus ein.

Im Juni 2020 trat Kaczmarek den Grünen bei. „Das ist eine Kraftkonzentration: Viele Leute schaffen mehr“ sagt sie zur Begründung. Zudem könne sie sich mit den Themen der Grünen identifizieren. Und auch der Kontakt mit OB Onay habe sie schließlich überzeugt. „Ich will mitgestalten“, sagt Kaczmarek selbstbewusst.

Anschlussfähig fürs Bürgertum bleiben

Nicht nur über ihre Kandidaten haben die Grünen am Wochenende abgestimmt, auch ein neues Wahlprogramm hat der Parteivorstand präsentiert. Das ist zwar entschieden in der Sache und fordert unter anderem das Abschalten des Stöckener Kohlekraftwerks bis 2026, aber moderat im Tonfall. „Wir wollen in der Rhetorik anschlussfähig bleiben“, heißt es aus der Parteizentrale.

Die Grünen wollen tief hinein ins Bürgertum vordringen und mit Kandidatinnen wie Kaczmarek zugleich ihr angestammtes Wählerpotenzial in den alternativen und kreativen Milieus mobilisieren. „Wir sind raus aus der Nische der Protestpartei“, meint ein einflussreicher Grüner. Mit dem Begriff Volkspartei tue man sich aber schwer.

Von Andreas Schinkel