Hannover

Viele Rottöne, freundliche Gesichter und politische Forderungen – so sieht die Plakatkampagne der SPD für den Kommunalwahlkampf aus. „Wir wollen ganz Hannover ansprechen und zugleich jeden Einzelnen“, sagt Parteichefin Ulrike Strauch. Daher prange auf jedem Plakat der Slogan „Für Hannover. Für Dich“. „Wir betreiben keine Klientelpolitik“, sagt SPD-Co-Chef Adis Ahmetovic.

Wahlversprechen: 10.000 neue Wohnungen bis 2026

Ab 12. Juli wollen die Sozialdemokraten erste Großplakate in den Straßen platzieren. Darauf werden Wahlversprechen zu lesen sein, etwa den Bau von 10.000 bezahlbaren Wohnungen innerhalb der nächsten fünf Jahre zu bewerkstelligen. Auch versprechen die Sozialdemokraten, Hannovers Schulen zu sanieren und zu digitalisieren. Zudem knüpft die SPD an ihre alte Tradition als Arbeiterpartei an: Auf einem weiteren Plakat ist zu lesen, dass die SPD „um jeden Arbeitsplatz und Betrieb“ kämpfen werde.

Von Andreas Schinkel