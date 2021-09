Hannover

Wer wird Hannovers neuer Regionspräsident oder Hannovers neue Regionspräsidentin? Wie laufen die 14 Bürgermeisterwahlen in den Umlandkommunen? Und wie enden die Wahlen für die Regionsversammlung sowie für die 21 Stadt- und Gemeinderäte in Stadt und Umland? Rund 900.000 Wahlberechtigte in der Region sind aufgefordert, an diesem Kommunalwahl-Sonntag ihre Kreuze zu machen – und auf HAZ.de sind Sie immer auf dem neuesten Stand, bis die letzten Ergebnisse feststehen.

Lesen Sie auch: Ein Wahltag, bis zu fünf Stimmzettel – das erwartet Sie im Wahllokal

Liveticker ab Sonntagmorgen

Unsere Reporterinnen und Reporter sind in den Wahllokalen unterwegs, sie sprechen mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vor Ort, nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch in den Umlandkommunen. Ab 10 Uhr halten wir Sie am Sonntag mit einem großen Liveticker auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch: Fragen und Antworten – das sollten Sie über die Wahl wissen

Bürgermeisterwahlen: Alle Infos aus Ihrer Kommune – live

Um 17 Uhr starten wir zudem zusätzliche Liveticker für jede einzelne der 14 Bürgermeisterwahlen im Umland. So sind Sie immer dicht dran am Geschehen in Ihrer Nachbarschaft. Hier finden Sie am Sonntag alle Ticker – und schon jetzt viele wichtige Infos aus Ihrer Gemeinde:

Laufend aktuelle Zwischenstände der Auszählungen

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, können Sie Auszählung der Stimmen und die Entwicklung der Ergebnisse live auf HAZ.de mitverfolgen. Unsere Reporterinnen und Reporter liefern dazu erste Stimmen und Stimmungen von den Wahlpartys der Parteien, Hintergründe und Analysen.

Was Sie zur Wahl wissen müssen

Obendrein haben wir für Sie den großen Service rund um die Wahl: Porträts und Videos von den aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten, Porträts von den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten im Umland und alle wichtigen Fragen rund um den Wahltag: Wie funktioniert kumulieren und panaschieren? Wie funktioniert die Wahl in Corona-Zeiten – brauche ich einen Impfnachweis oder einen Test? Und noch vieles mehr. Damit Sie gut informiert durch diesen Wahlsonntag kommen.

Von HAZ