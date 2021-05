Hannover

Fünf Monate bleiben noch bis zur Kommunalwahl, doch die SPD hat den Wahlkampfmotor bereits angeworfen und auf höchste Drehzahl geschaltet. Ob die Hyperaktivität den angeschlagenen Genossen an der Wahlurne nützt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die Nervosität schadet am Ende der Stadt.

SPD: Zustimmung im Rat, Blockade im Bezirksrat

Die Genossen scheinen den Verlust des Chefpostens im Rathaus an die Grünen noch immer nicht verwunden zu haben. Infolgedessen attackieren sie die Ökopartei, wo es nur geht, und das nicht erst seit Beginn des Wahljahres. Das Dumme ist nur, dass die Grünen zugleich Koalitionspartner im Rat sind. Damit torpediert die SPD Vorhaben, für die sie zusammen mit Grünen und FDP zuvor noch die Finger gehoben hat. Jüngstes Beispiel für diesen Widerspruch ist der für Hannover wichtige Ausbau der Velorouten.

Im Rat stimmt die SPD noch für breite Radwege, im Bezirksrat tun sich die Genossen mit der CDU zusammen und blockieren den Ausbau. Das Kalkül dahinter: Mit dem Ruf nach umfangreicher Bürgerbeteiligung lässt sich das grüne Herzensprojekt geschickt in die Länge ziehen. Wer kann etwas dagegen haben, sich die Bedenken von Anwohnern anzuhören?

Unterschwellige Attacken

Ein weiteres Beispiel für die unterschwelligen Attacken der SPD ist die Absage des traditionellen Bezirksbürgermeistertreffens mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Bezirksbürgermeister, ganz überwiegend mit SPD-Parteibuch, zeigen Onay die kalte Schulter, weil sie sich mit ihren Themen nicht ernst genommen fühlen. Das Problem ist nur, dass sie vorab keine Themen benannt haben. Die stellvertretenden Bezirksbürgermeister, meist mit grünem Parteibuch, wurden weder über ein Treffen noch über eine Absage informiert.

Und der Oberbürgermeister? Die Absage des Treffens ist auch für Onay peinlich. Das Murren aus den Stadtteilen war nach der ersten Versammlung im September kaum zu überhören. Damals warfen ihm die Bezirksbürgermeister parteiübergreifend vor, viel zu wenig Zeit erübrigt zu haben. Onay hätte wissen müssen, dass er beim zweiten Mal sensibler vorgehen muss.

Onay zaudert

Im Streit um die Velorouten scheint es ihm an Tatkraft zu fehlen. Liegt ihm der Ausbau des Radwegenetzes wirklich am Herzen, müsste er sich mit SPD und Grünen an einen Tisch setzen und Tacheles reden, auch auf der Bezirksratsebene. Offenbar hoffen er und die Grünen darauf, dass sich die Blockadehaltung von selbst auflöst – durch andere Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl. Aber selbst wenn die Grünen stärkste Kraft werden sollten, was keinesfalls ausgemacht ist, dürften sie noch immer auf Koalitionspartner angewiesen sein.

Alles in allem tun der nervöse Vorwahlkampf und ein zaudernder Oberbürgermeister der Stadt nicht gut. Hannover steckt noch immer in der größten Krise der Nachkriegszeit. Es wird Zeit, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Von Andreas Schinkel