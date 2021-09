Region Hannover: Die Wahl geht in eine zweite Runde

Es wird eine Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten geben. SPD-Kandidat Steffen Krach konnte in der ersten Wahlrunde die meisten Stimmen für sich entscheiden und zieht mit CDU-Kandidatin Christine Karasch in die Stichwahl ein. Frauke Patze von den Grünen blieb rund 10 Prozentpunkte hinter Karasch zurück.

Wäre die Wahl des Regionspräsidenten nur in der Stadt Hannover entschieden worden, würde Patzke (Grüne) gegen Krach (SPD) in die Stichwahl einziehen. Hier lag sie vor ihrer Konkurrentin von der CDU.

Regionspräsidentin-Kandidatin Christine Karasch (hier im Interview nach der Wahl) konnte in der ersten Wahlrunde einige Kommunen im Norden der Region Hannover für sich entscheiden. In den meisten Städten und Gemeinden lag am Sonntag allerdings Krach (SPD) vorn. Ob Karasch diesen Vorsprung bis zur Stichwahl am 26. September aufholen kann, bleibt abzuwarten.

Rot-Grün in Hannover?

Nach der Wahl zum Stadtrat der Landeshauptstadt ist ein rot-grünes Bündnis rechnerisch und inhaltlich möglich. Die Grünen wurden erstmals bei Ratswahlen in der Landeshauptstadt stärkste Kraft, was den Prozentanteil der erhaltenen Wählerstimmen angeht. Bei der Anzahl der Sitze im Rat liegen SPD und Grüne gleichauf.

Die Grünen punkteten vor allem in den zentrumsnahen Stadtteilen – hier waren sie die stärkste Partei. Der CDU gelang dies in den Statteilen Isernhagen-Süd, Kirchrode, Waldheim, Wettbergen und im Zooviertel. In den übrigen lag die SPD vorn.

In Hannovers Umland wurden in allen 20 Kommunen zudem die Ortsräte gewählt. Wir haben alle Zahlen in Grafiken für Sie aufbereitet. Wechseln Sie dazu zur Wahl-Themenseite Ihrer Kommune:

Von Nadine Wolter und Michael Soboll