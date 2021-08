Springe

Wann wird der Bahnhof in Springe endlich modernisiert? Wo kann bezahlbarer Wohnraum entstehen? Was lässt sich bei der Kinderbetreuung verbessern? Und wen unterstützen eigentlich klassische CDU-Wähler, wenn es keinen entsprechenden Kandidaten oder eine Kandidatin gibt? Über diese und andere Fragen diskutieren die vier Bürgermeisterkandidaten für Springe am Montag, 16. August, beim Wahlforum von HAZ und Neue Presse im Pressehaus in Hannover. Dabei sind der aktuelle Amtsinhaber Christian Springfeld (FDP) und die Herausforderer Bastian Reinhardt (SPD), Antje Retzlaff (Grüne) und Udo Selent (Linke). Das Quartett trifft an diesem Abend erstmals vor einer größeren Öffentlichkeit aufeinander und stellt sich den Fragen der Leserschaft.

Der Bürgermeister der Stadt Springe ist Christian Springfeld. Quelle: Saskia Helmbrecht

Christian Springfeld setzte sich 2016 Jahren im Kampf um den Bürgermeisterposten durch. Er ist Diplom-Finanzwirt und war für die Finanzverwaltung des Landes Niedersachsen tätig. Mit seinen vier Kindern und seiner Frau wohnt er in Bennigsen. Springfeld ist 1977 geboren und schon seit 2001 FDP-Mitglied. Für ihn sind Staat und Verwaltung Dienstleister für den Menschen. „Ich denke mit Gestaltungswillen auch mal um die Ecke“, sagt Springfeld, der sich zuletzt für eine neue Warnstruktur in Springe einsetzte. „Es braucht für den Katastrophenfall ein klares, akustisches Signal, das keiner überhören kann“, erklärt Springfeld seine Lehre aus der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Bastian Reinhardt tritt für die SPD an. Quelle: Helmbrecht

Springfelds Herausforderer ist Bastian Reinhardt (SPD). Der 34-Jährige ist in Springe aufgewachsen und ist ausgebildeter Wirtschaftsfachwirt. Reinhardt engagiert sich für die DLRG und den Kinderschutzbund und ist seit 2011 im Rat aktiv. Reinhardt sagt: „Ich bin durchaus jemand mit Ecken und Kanten, ich habe meine Schwächen. Es ist also die Herausforderung, an diesen zu arbeiten, die Kritik aufzunehmen und daraus besser zu werden. Ich werde bestmöglich dafür arbeiten, jede Herausforderung zu meistern, die in den nächsten Monaten auf uns, auf mich, zukommt.“

Antje Retzlaff will für die Grünen ins Rathaus einziehen. Quelle: Saskia Helmbrecht

Die dritte Kandidatin ist Antje Retzlaff, die für die Grünen antritt. Retzlaff wurde 1990 in Neubrandenburg geboren und hat Politikwissenschaft an der Universität Potsdam studiert und ist für das Jobcenter Hameln-Pyrmont tätig. 2018 zog die Bürgermeisterkandidatin mit Partner und Kind nach Springe. Retzlaff ist seit 2009 Mitglied der Grünen und kandidierte in Mecklenburg schon 2011 für den Landtag. In Springe trifft sie sich in diesen Wochen zu Radtouren in den Ortsteilen, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Udo Selent tritt für die Linke an. Quelle: Saskia Helmbrecht

Der vierte Kandidat ist Udo Selent. Der Diplom-Sozialökonom wurde 1959 geboren, wohnt seit 1996 in Bennigsen und sitzt seit 2016 im Rat. Selent möchte sich für den sozialen Wohnungsbau einsetzen, für die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sorgen und unterstützt dabei die Forderung nach einem 356-Tage-Ticket für die Region und wünscht sich mehr städtische Grünflächen. Er sagt: „Über Armut muss geredet werden. Und wir müssen auch etwas dagegen tun.“ Zudem habe jeder Mensch das Recht auf eine bezahlbare Wohnung.

So können Sie dabei sein HAZ- und NP-Leser können ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidaten vorab mailen. Nutzen Sie dazu die Mailadresse hannover@haz.de und das Stichwort „Springe“. Die Fragestellerinnen und -steller laden wir dann samt Begleitung für den Abend ins Pressehaus ein. Dabei sein kann aber auch, wer selbst keine Frage stellt. 20 Interessierte haben die Möglichkeit, am Wahlforum live als Besucher teilzunehmen. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Die Gäste müssen vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bis zum Sitzplatz ist eine medizinische Maske zu tragen. Alle anderen Interessierten können die Diskussion zwischen den vier Kandidaten per Livestream verfolgen. Anmeldungen sind dafür nicht erforderlich, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten www.haz.de/springe oder www.neuepresse.de/springe zu besuchen. Dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum nicht nur den Fragen von Moderator Christoph Dannowski stellen, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Für die Veranstaltung am 16. August gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Das bedeutet, dass die Gäste eines der „drei G‘s“ vorweisen müssen: geimpft, genesen oder getestet. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf. Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Wer sich für weitere Foren interessiert: Am 17. August geht es beim Wahlforum um Burgwedel.

