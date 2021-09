Hannover

Die meisten Stimmen hat der SPD-Kandidat Steffen Krach bei der Regionspräsidentschaftswahl am 12. September sammeln können – aber gewonnen hat er die Wahl noch nicht. In zwei Wochen geht es in die Stichwahl gegen die Zweitplatzierte Christine Karasch von der CDU. Doch warum gibt es überhaupt eine Stichwahl?

Die Stichwahl ist im niedersächsischen Wahlgesetz verankert und sieht vor, dass bei Personen-Direktwahlen ein Kandidat etwa für ein Bürgermeisteramt, ein Landratsamt oder eben den Präsidentenposten der Region Hannover erst dann gewählt ist, wenn er in einem Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Gelingt ihm das bereits im Wahlgang gegen einen oder mehrere Konkurrenten, braucht es keine Stichwahl. Schafft aber keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent, müssen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in einer Stichwahl erneut gegeneinander antreten – und zwar genau zwei Wochen nach der ersten Wahl.

Christine Karasch und Steffen Krach haben im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten. Quelle: Rainer Dröse

Bei Gleichstand entscheidet das Los

Die Logik dahinter: Wenn nur zwei Kandidaten antreten, wird wahrscheinlich einer von ihnen mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen. Sollte das übrigens nicht der Fall sein und in einer Stichwahl beide Kandidaten die exakt gleiche Anzahl von Stimmen holen, dann entscheidet das Los – auch das sieht das niedersächsische Wahlgesetz vor.

Das war in Niedersachsen nicht immer so. 2010 schaffte die damalige CDU-FDP-Landesregierung die Stichwahl auf kommunaler Ebene ab. Gewonnen hatte nach dieser Gesetzesänderung eine Direktwahl, wer im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte – egal ob dieser Anteil über oder unter 50 Prozent lag. Das hätte aber theoretisch zu absurden Ergebnissen führen können, insbesondere bei Wahlgängen mit vielen Kandidaten: So hätte einem Wahlgang mit fünf Bewerbern ein Kandidat mit 21 Prozent der Stimmen gewinnen können, solange alle anderen Bewerber 20 Prozent oder weniger der Stimmen gewonnen hätten.

Abschaffung war umstritten

Die Abschaffung der Stichwahl war umstritten, viele zweifelten, ob ein Kandidat mit einem so geringen Stimmenanteil überhaupt legitimiert wäre, das Amt anzutreten. Im Gegenzug wehrte sich die schwarz-gelbe Landesregierung mit dem Verweis darauf, dass bei Stichwahlen die Wahlbeteiligung oftmals sehr niedrig sei – der Gewinner habe dann zwar mehr als 50 Prozent der Stimmen, aber insgesamt nur mit einer geringen Stimmenzahl gewonnen.

Am Ende setzten sich die Befürworter der Stichwahl durch: Bereits 2013 wurde die Stichwahl in Niedersachsen von der dann rot-grünen Landesregierung wieder eingeführt.

Von Heiko Randermann