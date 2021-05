Hannover

Die regionsweit angebotenen Kompostmärkte von Aha haben sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut. Weil sie wegen der Corona-Pandemie wie schon im vergangenen Jahr ausfallen müssen, hat sich der Abfallzweckverband eine Ersatzaktion ausgedacht. Am Dienstag, 11. Mai, am Mittwoch, 12. Mai sowie am Freitag nach Himmelfahrt verschenkt das Unternehmen auf den Wertstoffhöfen an seinen Deponien in Hannover-Lahe, Wunstorf-Kolenfeld und Burgdorf Kompost in Säcken.

Ware mit Gütesiegel

Aha verarbeitet täglich bis zu 160 Tonnen Bio- und Grünabfall aus den Haushalten der Region zu torffreiem Kompost, geprüft in unabhängigen Laboren und deshalb versehen mit einem Gütesiegel. Daraus hat Aha 10.000 Säcke, bestehend aus recycelbarem Kunststoff, abgefüllt. Pro Person gibt es ein Gebinde mit 40 Litern Inhalt, solange der Vorrat reicht. Die drei Wertstoffhöfe sind an den Abgabetagen jeweils von 7 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

Von Bernd Haase