Sitzt ein junger Flüchtling zu Unrecht in Hannover in Abschiebehaft, weil er noch jugendlich ist? Das Justizministerium weist Proteste des Flüchtlingsrates zurück. Der Mann sei über 18 Jahre alt.

