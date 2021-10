Nimmt China Einfluss auf Veranstaltungen von Konfuzius-Instituten an deutschen Hochschulen? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit zu überprüfen, das Magazin „Der Spiegel“ spricht gar vom Aus der Institute. In Hannover geht man nicht ganz so weit.