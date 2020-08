Das Geschäft mit Kongressen und Messen liegt wegen der Corona-Pandemie noch immer brach. Der Direktor des Hannover-Congress-Centrums (HCC), Joachim König, rechnet in diesem Jahr mit einem Verlust von 4 Millionen Euro und spricht von einem „Totalschaden“ für die Branche. Am Mittwochmittag demonstrieren Veranstalter in Hannover.