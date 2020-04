Hannover

Janina Kramer ist perplex. Mit den Kindern ihrer erweiterten Notgruppe im Kinderladen Zappelige Zebras in der Calenberger Neustadt wird die Kita-Leiterin sich künftig, wochen- oder möglicherweise sogar monatelang, während der Betreuungszeiten nur drinnen aufhalten dürfen. Ausflüge an die Ihme, auf den Wochenmarkt oder Ähnliches, sind nicht drin. Das niedersächsische Kultusministerium bestätigte am Donnerstag auf HAZ-Anfrage, dass Ausflüge mit Kindern aus Regelkindergärten zurzeit verboten sind. Das gehe aus der aktuellen Verordnung des Sozialministeriums zur allgemeinen Kontaktreduzierung wegen der Corona-Pandemie hervor. Für Kindertagesstätten mit einem eigenen Außengelände stellt diese neue Vorschrift keine unzumutbare Härte dar – die meisten Einrichtungen in der Stadt haben ein solches Areal: Es ist gesetzlich in der Verordnung über Mindestanforderungen an Kindertagesstätten vorgeschrieben.

Viele Elterninitiativen haben kein Außengelände

In Hannover, der heimlichen bundesweiten Hauptstadt der Elterninitiativen, gibt es aber eine Reihe dieser Einrichtungen, die lange vor dieser Verordnung gegründet wurden. In ihrer Betriebserlaubnis sind Außengelände noch nicht zwingend vorgesehen oder sie haben Ausnahmen erwirkt. Katrin Maas von der Kinderladen-Initiative schätzt, dass es allein in der List und in der Oststadt 13 Läden ohne Außengelände gibt. Insgesamt sind in Stadt und Region 210 Elterninitiativen in der „Kila-Ini“ organisiert. Dass diejenigen ohne Außengelände jetzt mit ihren Notgruppen nicht nur keine Spielplätze besuchen können, sondern sogar permanent drinnen bleiben müssen, hält Maaß für völlig überzogen. Zumal es für Wald- und Naturkindergärten eine Ausnahmeregelung gibt. Wenn ihr „Außengelände“ laut Betriebserlaubnis der Wald oder die Natur ist, dürfen sie nach Angaben des Kultusministeriums weiter dort spielen. Kindern in der Kita auf Dauer jeden Außenkontakt vorzuhalten, könne nicht gut sein, sagt Kramer.

Betreuer könnten dafür sorgen, dass Kita-Kinder andere nicht gefährden

Für Notgruppen mit bis zu fünf Kindern seien zwei Betreuerinnen vorgesehen. Diese könnten sehr gut dafür sorgen, dass die kleinen Kinder nicht mit anderen Menschen in Kontakt kämen, sagt Maaß. Die Elterninitiativen hätten auch schon vor der Corona-Krise in der Eilenriede keine viel bevölkerten Plätze angesteuert, sondern sich einsame Stellen mitten im Wald gesucht. Eine Mutter aus der Einrichtung Struwwelpeter in der Oststadt berichtet sogar, dass ihre Tochter zurzeit als einzige in ihrem Kinderladen notbetreut wird. Selbst dort gelte die Ansage, dass die Erzieher mit ihr nicht spazieren gehen dürften.

In diesem Fall hatte die Stadt am Donnerstag aber eine gute Nachricht parat. Die niedersächsische Verordnung gelte dann nicht. „Aus unserer Sicht ist dann ein Rausgehen möglich“, sagte eine Sprecherin.

