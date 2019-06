Hannover

Sie sind erst seit wenigen Tagen legal, doch schon hat die Polizei Hannover den ersten E-Scooter gestoppt: Der 21-jährige Besitzer war am Dienstag gegen 11.45 Uhr zwar mit erlaubtem Tempo 20 an der Hildesheimer Straße in Laatzen unterwegs – allerdings ohne gesetzlich vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen. „Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt“, teilt Behördensprecher Mirco Nowak mit. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der 21-Jährige muss mit einer Strafe von 40 Euro rechnen.

Strenge Regeln für E-Scooter

E-Scooter dürfen erst seit dem 15. Juni offiziell im deutschen Straßenverkehr genutzt werden. Doch es gelten strenge Regeln: Die elektrisch angetriebenen Zweiräder dürfen auf Radwegen fahren – wo es keine gibt, muss auf die Straße ausgewichen werden. Gehwege sind für E-Scooter tabu. Außerdem müssen die Gefährte über ein Versicherungskennzeichen verfügen sowie über eine Klingel. Das Mindestalter für das Fahren beträgt 14 Jahre, das erlaubte Höchsttempo liegt bei 20 Stundenkilometern. In Hannover sind bereits mehrere Anbieter in den Startlöchern, um künftig E-Scooter zu verleihen.

Gezielte Kontrolle mit Blick auf Radverkehr

Der 21-Jährige war den Beamten der Inspektion Süd im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle mit Blick auf den Radverkehr aufgefallen. In Misburg, Döhren, der Südstadt und Laatzen registrierten die Polizisten zwischen 7 und 14.30 Uhr insgesamt 122 Verstöße – ein Großteil von Radlern selbst. 85 von ihnen fuhren auf der falschen Seite und 27 ignorierten rote Ampeln. „Darüber hinaus nutzten fünf Personen verbotswidrig ein Handy während der Fahrt“, sagt Polizeisprecher Nowak. In einem weiteren Fall fuhr der Radfahrer auf dem Gehweg.

Besonders uneinsichtig war aber ein Mann, den die Polizei gleich mehrfach anhalten musste. Anfangs fuhr der Radler auf der falschen Straßenseite, unmittelbar nach der ersten Kontrolle stoppten Zivilbeamte ihn erneut: Der Mann war wieder als Geisterradler unterwegs, dazu fuhr er noch über eine rote Ampel. „Nun erwarten ihn insgesamt drei Anzeigen“, sagt Nowak.

Beinahunfall: Autofahrerin ignoriert Vorfahrt

Doch nicht nur die Radfahrer standen im Fokus: An der Ecke von Hildesheimer und Peiner Straße ignorierte eine Autofahrerin beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer Radlerin. „Diese konnte eine Kollision nur noch durch Bremsen verhindern“, sagt Nowak. Darüber hinaus stoppten die Beamten einen Mann, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, und ertappten einen weiteren Autofahrer, der seinen Wagen verbotenerweise auf einem Behindertenparkplatz abgestellt hatte.

Von Peer Hellerling