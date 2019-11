Hannover

Großangelegte Kontrollaktion mit zwei Festnahmen in der City: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag am Steintor, entlang der Straße Am Marstall und in angrenzenden Bereichen insgesamt 27 Personen gezielt auf den möglicherweise strafbaren Besitz von Drogen überprüft und dabei zahlreiche Verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben registriert. Unter anderem wurden zwei mutmaßliche Dealer festgenommen.

Fünf Verfahren wegen verbotenen Drogenhandels

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Zivilfahnder im Bereich Steintor und Marstall am Nachmittag bei dem Schwerpunkteinsatz insgesamt 14 Personen und leiteten danach elf Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In fünf Fällen davon wird wegen des verbotenen Handels ermittelt. Gezielt durchsucht wurden laut Polizei weitere 13 Personen. Dabei beschlagnahmten die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel – darunter Kokain, Marihuana und Crack sowie 130 Euro, vermutlich Einnahmen aus dem Verkauf von Drogen.

Zwei Dealer auf frischer Tat ertappt

Gegen einen mutmaßlichen Drogendealer ermittelt die Polizei wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Der 32-Jährige wurde laut Polizei gegen 18 Uhr am Marstall beim Verkauf von Marihuana an einen 17-Jährigen beobachtet. Der Käufer war dabei in Begleitung eines 14-jährigen Jugendlichen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurde der mutmaßliche Dealer am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.

Ein weiterer mutmaßlicher Dealer soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden. Der 20-Jährige war von Zivilfahndern am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf dem Steintorplatz beim Verkauf von Kokain an einen 18 Jahre alten Mann beobachtet worden. Der mutmaßliche Dealer hat derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Kontrollen zeigen Wirkung

Um die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu reduzieren und die Drogenkriminalität zu bekämpfen, haben die Polizeiinspektion Mitte und die Staatsanwaltschaft Hannover in diesem Jahr 2019 bereits 135 beschleunigte Verfahren sowie 40 Fälle von Untersuchungshaft bearbeitet.

