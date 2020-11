Hannover

Um die Bürger an die Maskenpflicht in den Einkaufsstraßen Hannovers zu erinnern, setzt die Polizei seit Mittwoch auch Lautsprecherwagen ein. Beamte waren mit diesen Fahrzeugen insbesondere in der Fußgängerzone unterwegs. Nach Angaben der Behörde reagierten die meisten Innenstadt-Besucher in der Regel einsichtig auf die Hinweise. Dennoch mussten die Beamten einige Verstöße ahnden.

130 Menschen am Hauptbahnhof ohne Maske unterwegs

Rund um den Hauptbahnhof sprachen die Einsatzkräfte am Mittwoch etwa 130 Passanten an, die keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Gegen zwei uneinsichtige Personen leiteten sie Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, weil sie sich auch nach dem Gespräch weigerten, Masken zu tragen.

Friseurladen ohne Hygienekonzept

Am Vormittag kontrollierten die Einsatzkräfte einen Friseur an der Schillerstraße. Die Betreiberin des Ladens konnte kein Hygienekonzept vorlegen. Sie erhielt die Auflage, ein derartiges Konzept bis Donnerstag nachzureichen. Am Nachmittag führten Beamte Am Marstall Dutzende Gespräche mit Passanten, die keine Maske trugen. Fünf unkooperative Personen erhielten Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zudem leiteten die Polizisten gegen einen Passanten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein.

Bei der Kontrolle eines Ladens an der Kurt-Schumacher-Straße stießen die Beamten am Abend auf eine Angestellte und einen Kunden, die beide keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Ebenso erging es zwei Personen aus einer Gruppe, die auf dem Ernst-August-Platz ohne Maske standen. Gegen sieben weitere Personen wurde zudem ein Platzverweis ausgesprochen.

Von Tobias Morchner